Ed y Lorraine Warren están de vuelta para investigar lo que será uno de los casos más desafiantes de toda su carrera como investigadores de fenómenos paranormales, toda vez que se toparán con el primer demonio que encontraron en sus inicios. Así es la última película de la saga “El conjuro”, titulada “The Conjuring: Last Rites” (en español: “El Conjuro: Últimos Ritos”), que llega a los cines de Latinoamérica el 4 de septiembre de 2025 y al día siguiente a Estados Unidos y España. Si bien, todo el mundo está listo para ver el filme, muchos se preguntan cuánto tiempo dura la cinta de terror. A continuación, la respuesta.

Antes te comento que esta producción está dirigida por Michael Chaves, cineasta también detrás de “El conjuro: El diablo me obligó a hacerlo” (“The Conjuring: The Devil Made Me Do It”), la anterior entrega de la saga que nació en el 2013.

"El conjuro 4" cierra por todo lo alto la franquicia que narra la historia de los Warren (Foto: Warner Bros.)

¿CUÁNTO DURA LA PELÍCULA “EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS RUNTIME”?

“El conjuro 4: Últimos ritos” tiene una duración de 135 minutos con 16 segundos; por tanto, se convierte en la película más larga de la franquicia, superando por poco más de un minuto y medio a “The Conjuring 2”, que tuvo 133 minutos con 41 segundos.

De esta forma, el filme despedirá a los Warren por todo lo alto, tiempo en el que veremos más sucesos que nos dejarán aterrorizados. Cabe precisar que “The Conjuring: Last Rites” es la cuarta cinta de “El Conjuro” y la novena en general de la serie de películas de terror.

Patrick Wilson, Vera Farmiga y Ben Hardy se lucen en el elenco principal de la película "El Conjuro 4: Últimos Ritos" (Foto: Warner Bros. Pictures)

Esta última entrega retomará la historia de Ed y Lorraine Warren, quienes se enfrentarán al extraño caso de la familia Smurl, que al poco tiempo de mudarse a una antigua vivienda en West Pittston, Pensilvania, comienzan a experimentar fenómenos inquietantes. Cuando la pareja de investigadores paranormales llega, se dan cuenta de que el culpable es el primer demonio que conocieron cuando se interesaron por lo oculto hace muchos años.

Debido a que ello, veremos dos líneas de tiempo: una cuando los protagonistas eran jóvenes, papales interpretado por Madison Lawlor y Orion Smith, y otra en el presente con los ya conocidos Vera Farmiga y Patrick Wilson.

Los actores Vera Farmiga y Patrick Wilson son figuras emblemáticas de la franquicia "El conjuro" (Foto: Warner Bros.)

¿QUIÉNES SON LOS WARREN EN LA VIDA REAL?

Ed y Lorraine Warren fueron una pareja de investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales. Él un demonólogo y autor de varios libros que nació el 7 de septiembre de 1926 y murió el 23 de agosto de 2006, y ella una médium y clarividente, nacida el 31 de enero de 1927 y fallecida el 18 de abril de 2019.

Los dos eran dueños del Museo del Ocultismo, ubicado en Connecticut. En 1952, fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR).

En "El Conjuro 4: Últimos Ritos", Vera Farmiga y Patrick Wilson regresan por última vez para interpretar a Lorraine y Ed Warren, respectivamente (Foto: Warner Bros. Pictures)

