Cuando “28 Days Later” se estrenó en 2002, marcó un antes y un después en el cine de zombies. La visión de Danny Boyle y el guion de Alex Garland le dieron un giro inesperado al género, convirtiéndolo en algo más crudo, más psicológico y definitivamente más humano. Después llegó “28 Weeks Later”, y por muchos años pensamos que ahí había terminado todo, hasta ahora.

Porque lo que parecía un recuerdo de culto se convirtió en trilogía. El regreso con “28 Years Later” fue un éxito rotundo: crítica, taquilla y público coincidieron. Más de US$150 millones en recaudación mundial y una continuación inmediata ya confirmada. Y es de esa nueva entrega de la que te quiero hablar: “28 Years Later: The Bone Temple”, la segunda parte de esta trilogía que se viene con fuerza.

El actor Ralph Fiennes interpreta al Dr. Ian Kelson en la película " "28 Years Later: The Bone Temple" (Foto: Sony Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE”?

Lo que sabemos hasta ahora es que esta película va a seguir la historia del Dr. Ian Kelson, interpretado por Ralph Fiennes, un personaje que fue clave en la primera entrega de la trilogía. Él es el guardián de ese extraño lugar que le da nombre al título: el Templo de Hueso. Pero esta vez, su historia da un giro inesperado.

El tráiler revela que Kelson desarrollará un vínculo muy particular con Samson, el “Alpha infectado” que fue capaz de engendrar un hijo sano en la película anterior. Esa conexión, según la sinopsis oficial, podría cambiar por completo lo que entendemos sobre los infectados y afectar directamente la supervivencia en toda Gran Bretaña.

Paralelamente, la historia sigue a Spike (interpretado por Alfie Williams), que después de una experiencia muy tensa con un nuevo personaje, el líder de un culto llamado Jimmy Crystal (a cargo de Jack O’Connell), entra en un camino oscuro del que no puede escapar.

Lo más inquietante de esta parte del relato es que Jimmy y sus seguidores representan una nueva forma de “orden” dentro del colapso social. Sus métodos de supervivencia son extremos, perturbadores, y parecen chocar directamente con la existencia del Templo de Hueso. Todo apunta a un enfrentamiento inevitable entre estos dos mundos.

Póster oficial en español de la película "28 Years Later: The Bone Temple" (Foto: Sony Pictures)

EL TRÁILER Y LO QUE DEJA ENTREVER

Aunque todavía estamos esperando más detalles oficiales, el primer tráiler ya fue liberado por Sony Pictures Entertainment, y sí, está lleno de tensión. Se ven escenas del Templo envuelto en llamas, enfrentamientos entre los seguidores de Jimmy y el grupo de Kelson, y sobre todo, esa sensación de que el verdadero enemigo puede no ser el virus, sino las personas.

Uno de los grandes aciertos del tráiler es mostrar justo lo necesario para generar expectativa, sin spoilear demasiado. Lo que sí queda claro es que esta película no va a ser simplemente una historia de terror: hay drama, dilemas éticos y conflictos de poder.

¿CUÁNDO SE ESTRENA?

Tenlo presente si te interesa: “28 Years Later: The Bone Temple” llegará a los cines el 16 de enero de 2026. Falta un poco todavía, sí, pero al menos ya sabemos que no habrá que esperar otros 20 años.

Lo bueno es que esta película ya está completamente filmada. Fue grabada junto a “28 Years Later”, como parte de un plan para contar esta historia de forma continua, sin dejar huecos ni depender del tiempo real para avanzar la trama.

Jack O’Connell le da vida a Sir Jimmy Crysta en "28 Years Later: The Bone Temple" (Foto: Sony Pictures Releasing)

