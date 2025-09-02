Si te gustó “28 Years Later” (en Latinoamérica: “Exterminio: La evolución” y en España: “28 años después”), no te puedes perder “28 Years Later: The Bone Temple”, una secuela que promete traer consigo más tensión y sorpresas. Pero, ¿sabes exactamente cuándo llega a los cines? Pues, en esta nota, te cuento cuál es su fecha de estreno y otros detalles sobre su lanzamiento.

Vale precisar que el filme está dirigido por Nia DaCosta, un nuevo rostro para una saga caracterizada por el trabajo del cineasta Danny Boyle.

El libreto, en cambio, sigue estando a cargo de Alex Garland, quien repite el rol de guionista que tuvo en “28 Days Later” y “28 Years Later”.

¿DE QUÉ TRATA “28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE”?

Aunque todavía no hay una sinopsis oficial, se espera que la película retome la historia de Spike (Alfie Williams), el superviviente al que conocimos en la anterior entrega.

Y es que, tras los sucesos de aquel largometraje, él se sumerge en un mundo aún más peligroso.

Resulta que, luego de abandonar la seguridad de la isla donde vivía junto a su padre, el chico se cruza con el violento culto liderado por Sir Jimmy Crystal (Jack O’Connell).

De esta manera, podremos descubrir -por fin- qué ocurre con él y si su camino se vuelve a cruzar con el del enigmático Dr. Ian Kelson (Ralph Fiennes).

¿CUÁNDO SE ESTRENA “28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE”?

En Estados Unidos, la fecha de estreno de “28 Years Later: The Bone Temple” es el viernes 16 de enero del 2026.

Es decir, exactamente 28 semanas después de “28 Years Later”.

Hasta el momento, no se ha revelado la fecha exacta del lanzamiento para Latinoamérica y España, pero es muy probable que -en estos territorios- se lleve a cabo el mismo fin de semana que en EE. UU.

Cabe resaltar que esta es la segunda parte de una trilogía, cuyo cierre quedará en manos de Danny Boyle.

Por si fuera poco, esa tercera película ha prometido el gran regreso de Cillian Murphy como actor de la franquicia.

FICHA TÉCNICA DE “28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE”

Año: 2026

2026 Coproducción: Reino Unido-Estados Unidos

Reino Unido-Estados Unidos Dirección: Nia DaCosta

Nia DaCosta Guion: Alex Garland

Alex Garland Música: Hildur Guðnadóttir

Hildur Guðnadóttir Fotografía: Sean Bobbitt

Sean Bobbitt Compañías: Columbia Pictures, DNA Films, BFI, Decibel Films, Sony Pictures

Jack O’Connell le da vida a Sir Jimmy Crystal, el carismático y despiadado líder de un culto violento en la película "28 Years Later: The Bone Temple" (Foto: Sony Pictures Releasing)

