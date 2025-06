Casi dos décadas después de haber revolucionado el cine de terror con “28 Days Later”, el director Danny Boyle regresa a la franquicia que marcó un antes y un después en la narrativa post-apocalíptica. Y no lo hace solo: el guionista original Alex Garland se une nuevamente a Boyle para dar forma a una trilogía completamente nueva. La primera entrega, “28 Years Later”, se estrenó el 20 de junio de 2025, y ya se ha confirmado que la secuela, “28 Years Later: The Bone Temple”, llegará a los cines el 16 de enero de 2026.

LO QUE SE SABE DE “28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE”

Esta nueva saga no solo trae de vuelta a parte del equipo creativo original, sino que incorpora nuevas voces detrás de cámara. Mientras Boyle dirige la primera y la tercera entrega, la segunda película está bajo la dirección de Nia DaCosta, cineasta que ya dejó huella con “Candyman” (2021). El enfoque visual de la trilogía será innovador: “28 Years Later” fue filmada parcialmente con cámaras de iPhone, una elección que promete intensificar la crudeza y el realismo visual del nuevo apocalipsis.

Aunque los detalles argumentales están celosamente guardados, el tráiler de “28 Years Later” ya sugiere un mundo aún más devastado. Entre las imágenes más perturbadoras aparece una torre de cráneos humanos organizada con precisión ritual, al centro de un oscuro santuario: el Templo de los Huesos. Este siniestro lugar será el eje de la secuela, que promete mezclar horror vírico con un nuevo elemento: el terror de culto.

Todo apunta a que “The Bone Temple” explorará nuevas amenazas más allá del virus. La presencia de una figura o grupo con tintes fanáticos sugiere que los sobrevivientes ahora también enfrentan peligros ideológicos. ¿Se trata de una secta que ha encontrado en el virus una religión? ¿O es simplemente el resultado inevitable de un mundo sin reglas? Sea cual sea la respuesta, Garland parece querer ir más allá del apocalipsis biológico y adentrarse en el colapso moral y espiritual de la humanidad.

En cuanto al reparto, los fans pueden respirar tranquilos: Aaron Taylor-Johnson, Emma Laird y Jack O’Connell regresan para “The Bone Temple”, lo que indica que sus personajes sobreviven a los eventos de la primera entrega. Sin embargo, no hay garantías de quién llegará hasta el final. La trilogía fue filmada consecutivamente, lo que permite una continuidad narrativa más orgánica y sorpresas mejor hiladas.

El reparto, el equipo técnico y la atractiva dirección creativa de las películas siguen entusiasmando a los fans de todo el mundo (Foto: Sony)

Uno de los regresos más esperados es el de Cillian Murphy, protagonista de la cinta original. Aunque su personaje, Jim, no aparecerá en la primera entrega, se ha confirmado oficialmente que volverá en algún punto de la trilogía, y todo indica que "The Bone Temple" será el momento de su reaparición. Su rol aún es un misterio: podría ser un líder, un prisionero o incluso una figura antagónica. Lo cierto es que su presencia marcará un puente emocional con la cinta de 2002.

Además de actuar, Murphy participa como productor ejecutivo en las tres películas, lo que refuerza su implicación en el proyecto. La combinación entre la nostalgia por el film original y las nuevas ideas de Garland y DaCosta promete una franquicia que honra su legado mientras expande sus horizontes hacia terrenos más oscuros e impredecibles.

LA EMOCIÓN DE LOS FANÁTICOS POR LA NUEVA ENTREGA DE “28 YEARS LATER”

Mientras los fans cuentan los días para el estreno de “28 Years Later”, el entusiasmo por “The Bone Temple” crece sin parar. El subtítulo sugiere una nueva dimensión en la mitología de la franquicia: ya no se trata solo de sobrevivir, sino de entender qué ocurre con la humanidad cuando el fin del mundo se vuelve rutina. El templo es un símbolo, y quizás, también, una advertencia.

En tiempos donde el horror apocalíptico parece agotado, esta trilogía promete revitalizar el género con inteligencia, estilo y una profundidad perturbadora. “28 Years Later” podría ser la franquicia que no sabíamos que necesitábamos, y “The Bone Temple”, el capítulo que definirá si la humanidad merece una segunda oportunidad o simplemente ha cavado su propia tumba.

