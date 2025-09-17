CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La cuarta temporada de “Acapulco”, comedia bilingüe de Apple TV+ inspirada en “How to Be a Latin Lover” (2017), se estrenó el 23 de julio y luego de diez episodios llegó a su fin. La agridulce despedida al resort Las Colinas le dio un cierre emotivo a la historia de Máximo Gallardo (Eugenio Derbez), que desde la primera entrega se contó en dos líneas temporales: una ambientada en la década de 1980 y la otra en la actualidad. Entonces, ¿qué pasó en el último episodio?

En la última temporada de la serie creada por Austin Winsberg, Eduardo Cisneros y Jason Shuma, Máximo trabaja incansablemente para restaurar Las Colinas a su antigua gloria antes de la gran reapertura. Mientras que en 1986, un competidor reclama el puesto número uno en el ranking anual de los “Mejores Hoteles” de Acapulco, así que el joven Máximo (Enrique Arrizon) hace lo posible por recuperar su lugar.

Después del funeral de Don Pablo (Damián Alcázar), antiguo Jefe de Operaciones del Resort Las Colinas, a quien Máximo idolatraba por su historia de éxito, el protagonista de “Acapulco” decide honrar el legado de su mentor. En 1986, Memo y Lorena se preparan para ser padres.

Los sueños personales de Máximo (Enrique Arrizon) y Julia (Camila Pérez) se interponen en su romance en la temporada 4 de "Acapulco" (Foto: Apple TV+)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “ACAPULCO”?

El último episodio de la cuarta temporada de “Acapulco” empieza en 1986, un mes después del certamen de Miss Universo. Gracias a que Máximo logró resolver las complicaciones durante el evento, se ganó el respetó de Don Pablo. Todo parece mejorar para Máximo y Julia hasta que surgen nuevos obstáculos en su relación.

Ricardo Vera, el hermano menor de Alejandro Vera, le ofrece a Máximo un nuevo puesto como Jefe de Operaciones para una marca internacional de resorts. Mientras que Julia consigue una pasantía en París en la “Casa Dior”. Ambos tienen que tomar una importante decisión sobre su futuro.

Cuando Máximo se entera de que Julia se puede marchar tiene una fuerte discusión, que afecta demasiado a Máximo. A partir de ese momento, todo se convierte en un desastre, incluida la propuesta de matrimonio que él tenía planeada para su amada. Julia se niega a renunciar a sus sueños, le reprocha a su novio su egoísmo por pedirle algo así, y decir terminar su relación definitivamente.

En medio de su tristeza por perder a la mujer que amaba, Máximo tiene que enfocarse en la partida de su hermana Sara, quien ya ha pasado por el duro proceso de decirle adiós a las personas que quiere, Nora, Esteba y Doña Rosita, antes de su viaje a Nueva York.

Máximo (Enrique Arrizon) decide no impedir que Julia viaje a París y cumpla su sueño en la temporada 4 de "Acapulco" (Foto: Apple TV+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “ACAPULCO”?

Mientras está en el aeropuerto acompañando a su hermana, el protagonista de “Acapulco” distingue a Julia, quien se encamina a la puerta de embarque para abordar el avión que la llevará a París a cumplir su más grande sueño. Máximo considera detenerla y disculparse por sus errores, pero decide que lo mejor es dejarla marchar.

Sabe que esa no es la decisión correcta, que no puede detenerla e impedir que siga su camino. Antepone la felicidad de su amada a sus propios deseos de matrimonio, lo que lo hace madurar. Debido a la partida de Julia, decide aceptar la propuesta de Ricardo Vera, quien le ofrece 30% más para que deje Las Colinas y el 5% de la propiedad del nuevo resort.

Aunque esa decisión le permitió convertirse en un hombre exitoso, en el presente, aún ama a Julia y tiene la intención de declararle su amor. Tras contarle su historia a Hugo, le pide que lo ayude a reunirse con Julia, quien acude a la cita. Además de disculparse, le lee un poema de Jane Eyre y le asegura que siempre la amará.

La cuarta temporada de “Acapulco” tiene un final feliz para Máximo y Julia, pero no se revela que sucedió después de la reapertura de Las Colinas. Pero lo más probable es que tenga el mismo éxito de antaño de la mano de Paloma.

Máximo Gallardo (Eugenio Derbez) le confiesa su amor a Julia (Carolina Gómez) al final de la temporada 4 de "Acapulco" (Foto: Apple TV+)

