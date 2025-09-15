El regreso de “The Morning Show” promete volver a encender las mañanas de Apple TV+. La exitosa serie, protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, regresa para su cuarta temporada con una propuesta cargada de tensión, actualidad y el mismo magnetismo que la ha convertido en una de las producciones más comentadas del streaming. Con su mirada a los conflictos internos de la cadena ficticia UBA, el drama seguirá explorando las vidas de Alex Levy y Bradley Jackson, dos mujeres cuya relación ha demostrado ser el corazón de la historia.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 4 DE “THE MORNING SHOW”?

La nueva temporada de “The Morning Show” se estrenará el miércoles 17 de septiembre de 2025 en Apple TV+, con 10 episodios que llegarán semanalmente todos los miércoles a las 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET. Esto significa que los fans podrán ver cada capítulo disponible desde la madrugada, tal como ocurre con otros estrenos globales de la plataforma.

El calendario de estrenos queda de la siguiente manera:

Episodio 1 : 17 de septiembre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET

: 17 de septiembre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET Episodio 2 : 24 de septiembre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET

: 24 de septiembre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET Episodio 3 : 1 de octubre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET

: 1 de octubre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET Episodio 4 : 8 de octubre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET

: 8 de octubre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET Episodio 5 : 15 de octubre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET

: 15 de octubre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET Episodio 6 : 22 de octubre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET

: 22 de octubre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET Episodio 7 : 29 de octubre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET

: 29 de octubre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET Episodio 8 : 5 de noviembre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET

: 5 de noviembre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET Episodio 9 : 12 de noviembre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET

: 12 de noviembre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET Episodio 10 (final de temporada): 19 de noviembre de 2025 – 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET

La tercera temporada dejó heridas abiertas y giros inesperados. Bradley decidió entregarse al FBI por haber borrado las imágenes que comprometían a su hermano en la insurrección del 6 de enero, un hecho que sacudió su carrera y su vida personal. Mientras tanto, Alex encontró su lugar en la mesa directiva, justo cuando la fusión entre UBA y NBN cambió las reglas del juego dentro de la redacción.

"The Morning Show" continuará explorando la dinámica de poder entre hombres y mujeres (Foto: Apple TV)

¿QUÉ VEREMOS EN LA TEMPORADA 4 DE “THE MORNING SHOW”?

La cuarta temporada se situará casi dos años después de esos acontecimientos, introduciendo un salto temporal que permite al espectador descubrir no solo las consecuencias de esas decisiones, sino también la manera en que los personajes se reinventan. Entre deepfakes, inteligencia artificial, teorías conspirativas y encubrimientos corporativos, la pregunta central será: ¿en quién se puede confiar en un mundo donde la verdad es tan escurridiza?

Para la showrunner Charlotte Stoudt, la esencia de la serie sigue siendo la dinámica entre Alex y Bradley. Ambas se encuentran en etapas muy distintas: una en el poder, la otra frente a la incertidumbre. Sin embargo, su relación continúa siendo el motor emocional del programa. “Es una historia de amor entre estas mujeres”, dijo Stoudt, subrayando que el vínculo entre ellas es lo que transforma la narrativa y mantiene a la audiencia conectada.

Además, la temporada abordará temas que reflejan directamente la actualidad. Desde las elecciones presidenciales en EE. UU. hasta la amenaza de las tecnologías engañosas, “The Morning Show” seguirá siendo un espejo incómodo del presente. “Es una serie sobre la verdad en un tiempo donde la verdad se mueve en todas direcciones”, afirmó Stoudt, destacando la tensión entre el brillo del glamour televisivo y la ansiedad de un mundo en crisis.

EL REPARTO DE ACTORES DE “THE MORNING SHOW”

El reparto habitual vuelve en pleno: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Mark Duplass, Karen Pittman, Néstor Carbonell y Greta Lee. A ellos se suman grandes incorporaciones que elevan la expectación: Jeremy Irons como el padre de Alex Levy, Marion Cotillard como Celine Dumont, una operadora de una poderosa familia europea, William Harper Jackson como Ben, director de deportes innovador, y Boyd Holbrook como Brodie, un provocador podcaster.

Las intrigas laborales, los dilemas personales y las batallas de poder volverán a entrelazarse en una trama que no rehúye las preguntas más difíciles: ¿pueden las mujeres liderar mejor que los hombres?, ¿qué precio se paga por la verdad?, ¿y cómo se sobrevive en una industria que constantemente se reinventa? La cuarta temporada buscará honrar lo que se sembró antes, ofreciendo giros que sorprendan y personajes que no dejan de evolucionar.

Es importante mencionar que, por ahora, no se ha confirmado una quinta temporada, aunque Stoudt ha dejado la puerta abierta: “Siempre se puede decir algo nuevo sobre lo que pasa en el mundo”.

