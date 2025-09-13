Después del impactante final de la tercera temporada de “Foundation”, es completamente normal que muchos de nosotros estemos buscando pistas, noticias o incluso teorías sobre lo que viene. Si tú también quedaste con ganas de más después de ver ese cierre épico con Gaal, la Mula y la revelación de la Tierra, quédate, porque acá te cuento todo lo que sabemos, hasta ahora, sobre la cuarta temporada.

Primero que nada, sí: “Foundation” vuelve con más acción. Apple TV+ ya confirmó oficialmente la renovación de la serie para una cuarta temporada, algo que se venía rumoreando incluso antes del final de la tercera. Con eso sobre la mesa, nos toca analizar qué podemos esperar, quiénes regresan, cuándo se estrena y hacia dónde podría ir la historia.

Lee Pace como Brother Day en la serie "Foundation" (Foto: Apple TV+)

“FOUNDATION” FUE RENOVADA PARA UNA CUARTA TEMPORADA

La buena noticia llegó justo antes del final de la temporada 3. Apple TV+ no esperó a que cayera el telón para anunciar que “Foundation” tendrá una cuarta entrega. La serie, producida por Paramount Television Studios y basada en la icónica saga de Isaac Asimov, se ha convertido en uno de los pilares de la programación de ciencia ficción de la plataforma, y eso no es poca cosa. El nivel de producción, la narrativa compleja y los personajes icónicos han logrado que la serie gane tanto en crítica como en audiencia, episodio a episodio.

Además, los nuevos co-showrunners Ian Goldberg y David Kob —quienes tomaron el mando tras la salida de David S. Goyer— han sido bien recibidos. En su primer esfuerzo juntos, la tercera temporada se consolidó como la mejor valorada hasta la fecha. Y sí, aunque Goyer sigue como productor ejecutivo, su rol será mucho más limitado de ahora en adelante.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 4?

Lamentablemente, acá toca tener un poco de paciencia. Como es costumbre con series de gran escala como “Foundation”, la producción lleva tiempo. Si seguimos la misma lógica de las temporadas anteriores, podríamos esperar el estreno para mediados o finales de 2027. Los trabajos están previstos para arrancar en 2026, así que toca armarse de paciencia y quizás releer algún libro de Asimov mientras tanto.

¿QUIÉN REGRESA AL ELENCO?

Esto es una de las grandes incógnitas. Lou Llobell como Gaal Dornick es casi un hecho, sobre todo considerando que su personaje será clave en la guerra contra la Mula. Por otro lado, Synnøve Karlsen como Bayta Mallow también parece una pieza fundamental, ahora que sabemos que es la identidad real del temido enemigo.

Sobre Jared Harris como Hari Seldon, sabemos que los algoritmos narrativos de la serie encuentran siempre formas de traerlo de vuelta, incluso si parece haber salido del tablero. Y en cuanto a Lee Pace y Laura Birn, sus personajes (Brother Day y Demerzel) tuvieron finales bastante definitivos, pero “Foundation” no es ajena a las resurrecciones y los giros inesperados.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA NUEVA TEMPORADA?

Todo apunta a que la cuarta temporada de “Foundation” se basará, al menos en parte, en la novela “Segunda Fundación”, el cierre de la trilogía original de Isaac Asimov. Ya hemos visto cómo la serie toma elementos clave del material original, pero también se da bastante libertad creativa. Lo más probable es que veamos a Gaal y a la Segunda Fundación buscando una forma de derrotar a Bayta/Mula, mientras se empieza a cocinar una revolución robótica liderada por Cabeza de Bronce.

Y ojo al último plano de la temporada 3: la Tierra. Nunca se había mostrado en la serie, y eso no puede ser casualidad. Podría ser un indicio de que el planeta natal de la humanidad jugará un papel central en lo que viene.

Uno de los arcos más intrigantes de la tercera temporada fue el de Demerzel y los robots. Con su muerte y la aparición de Cabeza de Bronce, parece que el conflicto entre humanos y máquinas cobrará fuerza. No sería raro que la cuarta temporada explore más a fondo la conexión entre “Foundation” y la serie Robot de Asimov. Y sí, eso podría significar la llegada de elementos como las Tres Leyes de la Robótica, algo que aún no se ha explorado en la serie.

La aparición de la Tierra en los últimos segundos de la tercera temporada dejó a muchos con la boca abierta. Hasta ahora, el planeta había sido apenas mencionado en la serie, siempre como una leyenda o un recuerdo lejano. Pero mostrarlo en pantalla cambia las reglas del juego. ¿Será un lugar olvidado que guarda secretos claves? ¿O una nueva esperanza para el futuro de la humanidad?

Lou Llobell como Gaal Dornick en la temporada 3 de "Foundation" (Foto: Apple TV+)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.