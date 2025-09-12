Si has llegado hasta aquí después de ver el final de la temporada 3 de “Foundation” en Apple TV+, es porque también te ha costado procesar todo lo que se vio. Ese episodio final, sin exagerar, cambia por completo el tablero de juego que la serie venía armando desde su primer episodio. Esta producción, basada en las novelas de Isaac Asimov, ha demostrado una vez más que no teme tomar decisiones arriesgadas, ni jugar con nuestras expectativas. Y si pensabas que ya habías visto todo lo que esta historia podía ofrecer, créeme: la serie apenas está calentando motores.

Esta temporada se movió entre el caos político en Trantor, las conspiraciones en el espacio y las revelaciones psíquicas que podrían redefinir el futuro de toda la galaxia. El final no solo cerró algunas tramas abiertas, sino que también introdujo nuevas preguntas, nuevos villanos (o ¿anti-héroes?), y dejó claro que la cuarta temporada será más ambiciosa aún. Si sentiste que algunas cosas no te cerraron o quieres repasar los puntos más importantes con calma, aquí te cuento lo que realmente pasó. Vamos paso a paso.

Lou Llobell como la joven prodigio Gaal Dornick. (Foto: Apple TV+/Skydance Television)

FINAL EXPLICADO DE “FOUNDATION 3”

La verdad detrás del Mule: Bayta era la amenaza

Desde los primeros episodios se insinuaba que había algo extraño con el Mule, y aunque al principio creímos que era el personaje interpretado por Pilou Asbæk, la gran revelación es que en realidad Bayta es el verdadero Mule. Sí, esa misma que parecía una aliada más de Gaal. Resulta que su historia de origen, donde mata a sus padres tras un intento de ahogarla, marca el inicio de su camino como una figura mentalista capaz de controlar mentes.

Lo más retorcido del asunto es que manipuló a Asbæk para que creyera ser el Mule, utilizándolo como títere mientras ella seguía su propio plan. Esto no solo demuestra el alcance de sus poderes, sino también su capacidad para engañar incluso a los más cercanos. Aún no se entiende del todo cómo logró engañar incluso a Gaal, quien tiene habilidades similares. Pero lo cierto es que Bayta está lejos de ser una villana típica. Tiene un objetivo claro, y si para lograrlo tiene que destruir todo lo que su exaliada representa, no dudará en hacerlo.

El sacrificio de Gaal y su aparente traición

Uno de los momentos más impactantes del final fue la decisión de Gaal Dornick de abandonar a su equipo tras escapar del espacio en New Terminus. Después de todo lo que vivieron juntos, verla partir sin mirar atrás fue doloroso. Pero no hay que olvidar que está herida, emocionalmente desgastada y en modo supervivencia.

Todo hace indicar que Gaal va hacia Trantor, o al menos hacia donde se encuentre la Segunda Fundación, buscando reagruparse antes del inevitable enfrentamiento con Bayta. La herida en su abdomen no le deja mucho margen para la espera, así que será interesante ver cómo se recupera, física y emocionalmente, antes del próximo choque de poderes. Porque si algo está claro, es que su historia con Bayta no ha terminado.

¿Qué pasó realmente con Brother Darkness?

En Trantor, la historia fue igual de caótica. Dusk, ahora llamado Brother Darkness, perdió por completo el control y acabó con todos los clones de Cleon, dejando en ruinas a la Dinastía Cleónica. Desde hace tiempo se venía notando su inestabilidad emocional, pero nadie imaginaba que llegaría al punto de cometer un acto tan radical.

No se trata de una redención ni de una rebelión altruista. Darkness quería ser el último Cleon, el final de una era. Pero su decisión deja una pregunta abierta: ¿realmente acabó con todos? Porque Dawn sigue vivo, y podría ser clave para lo que viene. Aún así, cuesta creer que Darkness tenga un futuro duradero en la serie. Es probable que desaparezca en algún momento de la próxima temporada.

Demerzel, atrapada entre la libertad y el deber

Mientras todo colapsaba, Demerzel estuvo a punto de liberarse por fin del legado de Cleon I, gracias al Brazen Head entregado por Day. Pero la tragedia provocada por Darkness la obliga a seguir atada al sistema, intentando desesperadamente salvar lo poco que queda del Imperio.

Demerzel es uno de los personajes más trágicos y fascinantes de “Foundation”. Su dilema entre la programación robótica y el libre albedrío es cada vez más profundo. Y aunque esta vez no pudo liberarse, está claro que su rol será aún más importante en la lucha entre Bayta, Gaal y lo que queda del poder imperial.

Demerzel (Laura Birn) junto al joven emperador Hermano Amanecer (Cooper Carter). (Foto: Apple TV+/Skydance Television)

Kalle y la base lunar: ¿una nueva esperanza?

Ahora bien, lo más inesperado del episodio final fue la aparición de Kalle, en una estación ubicada nada menos que en la Luna de la Tierra. Para los que siguen la serie desde el inicio, sabrán que era una figura mítica, asociada a las matemáticas de la plegadura espacial, pero verla viva, y con un robot al lado, cambia completamente las reglas del juego.

Esto confirma dos cosas: uno, los robots no fueron exterminados por completo; y dos, Kalle podría ser la nueva versión de Daneel Olivaw, el legendario personaje de las novelas que impulsó la creación de la Fundación en primer lugar. Su intervención, probablemente con un ejército de robots ocultos, podría cambiar el curso de la guerra que se avecina.

¿Cuál será el siguiente paso de Bayta?

Bayta dejó claro que su objetivo no termina con la victoria en New Terminus. Ahora, con Pritcher a su lado, se especula que intentará tomar Ignis, el planeta mentalista, y luego marchar hacia Trantor, donde se esconde el corazón del antiguo imperio. Es una estrategia ambiciosa, pero considerando el poder que tiene, no es imposible.

El gran misterio es si realmente quiere conquistar la galaxia, o si hay una motivación más personal detrás de su deseo de eliminar a Gaal. De cualquier forma, la tensión entre ambas crece, y todo apunta a que su próxima confrontación será el evento central de la cuarta temporada.

¿Y qué pasará con la Segunda Fundación?

Aunque muchos la daban por perdida, la Segunda Fundación parece estar reorganizándose en las sombras. Con Preem Palver moviendo piezas y Quent intentando restaurar el orden, todo indica que Trantor podría convertirse en el nuevo campo de batalla entre los mentalistas de la Segunda Fundación y los seguidores del Mule.

Gaal, si logra recomponerse, podría retomar su liderazgo espiritual de esta organización. Pero ahora que ha sido traicionada, herida y desplazada, no sabemos si tendrá la fuerza para volver a unirlos.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.