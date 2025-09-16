Solamente bastaron unos cuantos episodios tras el estreno de “Gen V”, en septiembre de 2023, para que esta serie fuera renovada. Ahora, casi dos años después, regresa la segunda temporada del spin-off de “The Boys”. Con fin de que no te pierdas de nada, te doy a conocer cuándo y a qué hora se estrena cada capítulo, así que presta mucha atención.

Vale precisar que la nueva entrega de esta producción de superhéroes satíricos estadounidense se basa en el arco argumental del cómic “The Boys We Gotta Go Now”, de Garth Ennis y Darick Robertson. Se estrena el 17 de septiembre de 2025 en Amazon Prime Video.

Jaz Sinclair como Marie Moreau en "Gen V", spin-off de "The Boys" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “GEN V”?

La segunda temporada de “Gen V” tendrá un total de ocho episodios, al igual que la entrega 1, que se emitió desde el 29 de septiembre de 2023 hasta el 3 de noviembre de 2023.

FECHA Y HORA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “GEN V” – TEMPORADA 2

Tal como lo mencioné, “Gen V” se estrena este 17 de septiembre a las 00:00 horas. A continuación, qué días se emite y en qué horario. Vale precisar que al igual que la temporada 1, los tres primeros episodios se estrenan el mismo día de lanzamiento.

Episodio 1 de “Gen V” – Temporada 2

Título del episodio 1: “Año nuevo, nueva tú”

“Año nuevo, nueva tú” Fecha de emisión: 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 Hora de emisión: 00:00 horas

Episodio 2 de “Gen V” – Temporada 2

Título del episodio 2: “La justicia nunca olvida”

“La justicia nunca olvida” Fecha de emisión: 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 Hora de emisión: 00:00 horas

Episodio 3 de “Gen V” – Temporada 2

Título del episodio 3: “H es de Humano”

“H es de Humano” Fecha de emisión: 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 Hora de emisión: 00:00 horas

Episodio 4 de “Gen V” – Temporada 2

Título del episodio 3: “Bolsas”

“Bolsas” Fecha de emisión: 24 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025 Hora de emisión: 00:00 horas

Episodio 5 de “Gen V” – Temporada 2

Título del episodio 5: “Los niños no están bien”

“Los niños no están bien” Fecha de emisión: 1 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 Hora de emisión: 00:00 horas

Episodio 6 de “Gen V” – Temporada 2

Título del episodio 6: Por confirmar

Por confirmar Fecha de emisión: 8 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 Hora de emisión: 00:00 horas

Episodio 7 de “Gen V” – Temporada 2

Título del episodio 7: “Semana del Infierno”

“Semana del Infierno” Fecha de emisión: 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 Hora de emisión: 00:00 horas

Episodio 8 de “Gen V” – Temporada 2

Título del episodio 8: “Troyano”

“Troyano” Fecha de emisión: 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 Hora de emisión: 00:00 horas

Marie Moreau es una super hemocinética (capaz de manipular psíquicamente la sangre) con un pasado trágico (Foto: Amazon MGM Studios / Kripke Enterprises / Original Film)

¿QUÉ VEREMOS EN LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”?

De acuerdo con la sinopsis que lanzó Amazon Prime Video, se lee: “Mientras el resto de Estados Unidos se adapta a la mano dura de Homelander, en la Universidad Godolkin, el misterioso nuevo decano predica un plan de estudios que promete fortalecer a los estudiantes. Cate y Sam son héroes consagrados, mientras que Marie, Jordan y Emma regresan a regañadientes a la universidad, agobiados por meses de trauma y pérdida. Pero las fiestas y las clases son difíciles de atender con la guerra que se avecina entre humanos y superhéroes, tanto dentro como fuera del campus”.

“La pandilla descubre un programa secreto que se remonta a la fundación de la Universidad Godolkin y que podría tener implicaciones más profundas de las que imaginan. Y, de alguna manera, Marie forma parte de él”, finaliza.

