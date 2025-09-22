La temporada 2 de “Gen V” comenzó con la aparición del misterioso nuevo decano de la Universidad de Godolkin, Dean Cipher, quien da la bienvenida a los jóvenes héroes de vuelta al centro superior de estudios, donde son entrenados para reforzar sus poderes. Debido a que su presencia impulsa mucho misterio en la trama, te doy a conocer quién es este personaje en el spin-off de “The Boys”.

Antes te comento que este papel es interpretado por el actor Hamish Linklater, quien dio a conocer que disfrutó de interpretar alguien tan oscuro y siniestro, pero que mantendrá la calma cuando las cosas se pongan muy feas. “Espero que sea un gran misterio para el público. Se preguntarán: ‘¿Qué clase de sociópata se mantiene tan tranquilo cuando se porta tan mal?’”, señaló en entrevista a Game Rant.

En "Gen V", Cipher es interpretado por el actor Hamish Linklater (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUIÉN ES CIPHER EN “GEN V”?

El Dr. Gould, más conocido como Cipher, es el villano principal de la segunda temporada de “Gen V”. Se trata del recién nombrado decano de la Universidad Godolkin. Nació a fines de la década de 1970 y, poco después de su nacimiento, sus padres aceptaron la oferta de Vought de inyectarle el Compuesto V, que lo transformó en un Supe; es decir, superhumano porque le otorgaban poderes y habilidades sobrehumanas.

Ya de adulto, se convirtió en un científico brillante, llevándolo a ganarse la confianza y la admiración de funcionarios de alto rango.

Participó en el Proyecto Odessa, un programa afiliado a los nazis cuyo fin era realizar experimentos con recién nacidos. Vale precisar que los bebés sometidos a diversos tipos de pruebas murieron, aunque uno logró sobrevivir. Me refiero a Marie.

Cipher es una persona poderosa en la Universidad Godolkin en "Gen V" (Foto: Amazon Prime Video)

Cipher, a diferencia de su predecesor Shetty, aboga por la supremacía superheroica y la eliminación de todos los seres humanos del planeta, pero también quiere reemplazar a Homelander como el superhéroe más grande del mundo.

Debido a su inteligencia, es extremadamente manipulador y amenazante, pero algo que lo caracteriza es que pese a vivir los momentos más fuertes e intensos, él se mantiene sereno.

Se caracteriza por no tener empatía, cruel y querer mantener todo bajo control, algo que hará con los estudiantes de la universidad.

A Cipher le gusta tener todo bajo control en "Gen V" (Foto: Amazon Prime Video)

