CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Pedro (Fernando Gil), Raúl (Raúl Tejón), Santi (Gorka Otxoa) y Luis (Fele Martínez) se topan con la realidad: divorcios, custodias, autocaravanas, hipotecas y la comuna ‘Pacto Patriarcal, S.L.’ en la quinta temporada de “Machos alfa” (“Alpha Males” en inglés). En tanto, Esther (Raquel Guerrero), Daniela (María Hervás) y Luz (Kira Miró) retoman las citas casuales, pero no todas tienen buenas experiencias. Entonces, ¿qué sucede con cada uno de los protagonistas de la serie española de Netflix creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero, junto a Daniel Deorador y Araceli Álvarez de Sotomayor?

Debido a que los cuatro amigos están solteros, la guarida se vuelve demasiado pequeña, así que Santi encuentra una “solución”: comprar una parcela junto con sus amigos para construir una “comuna masculina”. Cuando Luis anuncia que no tiene los fondos suficientes para ser parte del plan, el resto le propone pagar su parte para que no quede fuera del proyecto inmobiliario.

Santi cuenta con el dinero que el nuevo novio de su ex le ofrece, así que interviene cuando ellos se separan. Logra que se reconcilien y finalmente se muda de la casa. El primer problema surge cuando su hija regresa y se niega a vivir con su madre. La convivencia con Raúl tampoco resulta, así que el arquitecto compra una autocaravana y se instala con su hija en el terreno que compró con los “Machos alfa”.

Pedro (Fernando Gil), Santi (Gorka Otxoa) y Raúl (Raúl Tejón) deciden apostar por un proyecto inmobiliario con un nombre cuestionable en la quinta temporada de "Machos alfa" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 5 DE “MACHOS ALFA”?

Luis y Esther tienen citas, pero ninguna resulta del todo bien. Además, cada una de las reuniones que sus abogados organizan para firmar el acuerdo de divorcio termina en discusiones. Cuando finalmente se comportan como personas adultas y están listos para llegar a un consenso, Luz descubre que Luis ocultó una propiedad, Pacto Patriarcal, S.L., y le recomienda a su amiga no firmar.

Daniela decide alejarse de las redes sociales para no lidiar con las presiones, críticas y haters. También retoma las citas, pero después de una noche divertida, se decepciona por diferentes razones. Por su parte, Pedro entabla una relación seria con Tania, quien le ofrece mantenerlo por un tiempo para que pueda renunciar al trabajo que le da tantos dolores de cabeza.

Daniela organiza una cena para conocer a Tania con el pretexto de asegurarse de que su hijo crezca en un buen ambiente. Pero al ver la dinámica familiar de su expareja, no puede evitar cuestionarse si hizo lo correcto al terminar su relación con Pedro. Decide darle una oportunidad a un diputado con discurso feminista, pero resulta en una noche horrible y una denuncia de agresión sexual.

Después de su divorcio, Luz no busca compromisos, así que busca a Raúl, pero él está en medio de una crisis de identidad y solo le ofrece su amistad. Sale con distintas personas, tiene una relación poliamorosa, y se involucra con un casado. Tiene la vida que desea en ese momento, al menos, hasta que el hombre casado le propone abandonar a su familia por ella.

Las relaciones amorosas de Luz (Kira Miró) se complican en el cuarto episodio de la quinta temporada de "Machos alfa" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 5 DE “MACHOS ALFA”?

¿Qué pasó con los Machos alfa?

Mientras Daniela, Esther y Luz van a un retiro de mujeres para redescubrir su femineidad, Tania sospecha que Pedro le oculta algo y para evitar problemas decide terminar su relación. Pedro le asegura que no está saliendo con otra mujer y le cuenta sobre la comuna Pacto Patriarcal S.L.. Para Tania eso es peor y le da un ultimátum.

Tras vender su moto, Luis se obsesiona con convertirse en caballero motorista, pero antes debe ayudar a sus hijos, quienes también resultan afectados por el divorcio de sus padres. Un accidente con su hijo mayor, ocasiona que Marimar (Marta Hazas) regrese a su vida, justo cuando Esther quiere firmar el divorcio sin peleas.

Aunque Esther y Luis firman el divorcio, todo parece indicar que no ratificarán el proceso, ya que tienen un apasionado encuentro en el estacionamiento del juzgado. Por su parte, Pedro decide apostar por su relación con Tania en lugar de seguir con el proyecto promovido por Santi, quien decide casarse con el mismo.

Luego de que la esposa de su amante la confronta y sufre un terrible accidente, Luz se da cuenta de que no puede seguir así y resuelve proponerle matrimonio a Raúl, quien termina la relación que tenía con su socio. Santi se queda solo con su proyecto y prefiere hacer un viaje. Luz y Raúl se casan. Marimar entra a un convento. Esther y Luis se vuelven a casar. Daniela parece extrañar a Pedro.

Raúl (Raúl Tejón) acepta casarse con Luz al final de la quinta temporada de la serie española "Machos alfa" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “MACHOS ALFA”?

La quinta temporada de “Machos alfa” está disponible en Netflix desde el 17 de abril de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie española solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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