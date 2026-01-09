CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de enfrentar a la temida crisis de los 40 y tomar decisiones cuestionables, Pedro (Fernando Gil), Raúl (Raúl Tejón), Santi (Gorka Otxoa) y Luis (Fele Martínez) tienen más problemas al final de la cuarta temporada de “Machos alfa” (“Alpha Males” en inglés). Por lo tanto, los que siguen esta popular serie española de Netflix se preguntan si las aventuras de los cuatro amigos que lidian con la masculinidad continuarán en una quinta temporada. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En los nuevos episodios, Marimar (Marta Hazas) envía a Raúl a terapia de conversión para salvar su matrimonio, además deja su trabajo como enfermera para enfocarse en su esposo. Lo que no tarda en cansar a Raúl, quien le propone a sus amigos rentar un departamento para tener un lugar seguro para comportarse de manera machista. El grupo acepta porque necesitan un lugar al que escapar de los problemas.

Por otro lado, Luz (Kira Miró) no se siente conforme con la dirección que ha tomado su vida tras casarse con Paz (Irene Arcos), quien se decide a complacer a su esposa con cosas materiales e ignora sus peticiones. Esther (Raquel Guerrero) deja su trabajo para enfocarse en la actuación, mientras que Luis sigue obsesionado con Marimar. Entonces, ¿habrá temporada 5 de “Machos alfa”?

Daniela (María Hervás) no quiere volver con Pedro (Fernando Gil) al final de la cuarta temporada de la serie española "Machos alfa" (Foto: Netflix)

“MACHOS ALFA” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. Netflix confirmó la quinta temporada de “Machos alfa” antes del estreno de la cuarta entrega. La plataforma de streaming de la N roja anunció que la temporada 4, que solo cuenta con seis episodios, a diferencias de las anteriores entregas que incluyeron diez, no sería la última.

La renovación no es una sorpresa, ya que la tercera temporada dejó el camino preparado para continuar con esta historia. Además, esta producción ya cuenta con un gran número de adaptaciones como “Supermachos” o “Machos de verdad”.

“Estamos felices de continuar trabajando con Netflix, el respeto creativo es máximo pero la responsabilidad también. Sabes que tu trabajo se va a ver en todo el planeta. Sentimos mucho orgullo y satisfacción con el hecho de que la comedia española viaje”, aseguró Alberto Caballero.

Por lo tanto, las aventuras de Santi, Pedro, Raúl y Luis continúan en la quinta temporada de “Machos alfa”. Los cuatro amigos seguirán lidiando con masculinidad tóxica y por lo visto en los últimos capítulos, aún tienen varios asuntos por resolver.

¿El engaño de Raúl para divorciarse de Marimar funcionará? ¿Qué pasará con Santi luego de que su plan de volver a ser padre fracasara? ¿El matrimonio de Luis e Esther terminará luego de que él le confesara lo que siente por Marimar? ¿Pedro y Daniela volverán a estar juntos?

Raúl (Raúl Tejón) quiere divorciarse de Marimar (Marta Hazas) al final de la cuarta temporada de la serie española "Machos alfa" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “MACHOS ALFA”?

La cuarta temporada de “Machos alfa” está disponible en Netflix desde el 9 de enero de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie española solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

