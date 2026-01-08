CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Alice Feeney, “Él y ella” (“His & Hers” en inglés) es una serie de Netflix que se ambienta en un tranquilo pueblo del norte de Georgia y narra la historia de la reportera Anna Andrews (Tessa Thompson), quien tras un año alejada de las cámaras debido a una tragedia familiar, decide recuperar su carrera como presentadora de noticias. Un macabro asesinato le da la oportunidad de preparar el terreno para su regreso. Pero cubrir el caso, la lleva a enfrentarse a su esposo el detective Jack Harper (Jon Bernthal), de quien está separada y tiene sospechas. ¿Quién es el verdadero asesino?

Los primeros informes policiales indican que Rachel (Jamie Tisdale) fue brutalmente apuñalada y que el asesino dejó una colorida pulsera en su boca. Lo que no se revela es que antes de ser asesinada, Rachel se acostó con Jack y que Anna presenció la escena. ¿La reportera la asesinó por venganza? El comportamiento de Anna resulta sospechoso, pero Jack hace lo propio al manipular las evidencias para que su amorío con la víctima no salga a la luz.

Para Jack el principal sospechoso es el esposo de Rachel, quien está muy interesado en que la policía no encuentre el teléfono de la víctima y se comunica con Helen (Poppy Liu), la nueva directora del instituto femenino St. Hilary’s para ocultar un chantaje y más información que podría perjudicarlos. Pero sus acciones para ocultar su propio secreto provocan que su compañera Priya (Sunita Mani) empiece a sospechar de él.

Jack Harper (Jon Bernthal) y Anna (Tessa Thompson) se separaron tras la muerte de su bebé en la serie de suspenso y misterio "Él y ella" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ÉL Y ELLA”?

¿Por qué se separaron Anna y Jack?

Los protagonistas de “Él y ella” tenían un matrimonio feliz hasta que su bebé falleció. El dolor de perder a una hija lo separó. Jack intentó estar al lado de su esposa, pero Anna necesitaba tiempo para procesar su pérdida y se alejó de todo. El detective intentó localizarla, pero no tuvo éxito. Posteriormente se mudo con su hermana Zoe (Marin Ireland) y su sobrina Meg (Ellie Rose Sawyer).

Al descubrir que Anna estaba cerca de la escena del crimen (porque visita la tumba de su hija Charlotte), Jack sospecha de su esposa, quien también tiene dudas sobre la participación de su esposo en el crimen. Después de algunas discusiones y confrontaciones, la pareja logra aclarar sus dudas, e incluso hablan de sus sentimientos. Entonces, ¿quién está detrás de los asesinatos?

Antes de que puedan llamarla a declarar, Helen también es asesinada brutalmente y la policía encuentra otra pulsera en la escena del crimen. Cuando investigan la pista descubren que se trataba de un accesorio que simbolizaba la amistad de Rachel, Helen, Zoe y Anna, estudiantes del St. Hilary’s.

Aunque Anna no provenía de una familia adinerada como Rachel y Helen, estudió en esa prestigiosa institución gracias a una beca. La amistad se terminó después de un incidente en el cumpleaños 16 de Anna, y al que también asistió Catherine Kelly, una estudiante de primer año a la que Rachel disfrutaba molestar. ¿Qué pasó esa terrible noche? ¿Cómo se relaciona con Lexy Jones (Rebecca Rittenhouse), la presentadora que reemplaza a Anna?

Anna Andrews (Tessa Thompson) se encuentra con su rival laboral Lexy Jones (Rebecca Rittenhouse) en la serie de suspenso "Él y ella" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ÉL Y ELLA”?

¿Cuál es el secreto que esconde Lexy Jones?

En los primeros episodios de “Él y ella”, Lexy Jones es solo una competitiva presentadora de noticias que no quiere que Anna recupere su exitosa carrera. Cuando el caso del asesino de Dahlonega, Georgia, empieza a ser más relevante, viaja para cubrir la noticia en vivo y sacar del camino a Anna. Pero su rivalidad con la protagonista no solo es profesional, tienen cuentas pendientes.

Lexy en realidad es Catherine Kelly, quien al parecer busca vengarse de las chicas que le hicieron bullying en la escuela. La teoría de la policía se confirma cuando su esposo, el camarógrafo Richard Jones (Pablo Schreiber), lleva a Anna a la antigua casa de Catherine para que pueda “enterrar el pasado”. Al parecer, en la fiesta de cumpleaños de Anna, Rachel llevó a hombres que abusaron de Catherine, quien tiene otro secreto: propició la muerte de su hermana mayor.

Al darse cuenta de la situación, Anna le pide ayuda a Jack y se enfrenta a Richard y Lexy. Después de descubrir el cuerpo de su hermana Zoe e inmovilizar a Priya, el detective corre en auxilio de su esposa. Tras llamar a refuerzos, Priya también llega a la casa de Catherine y evita que la desquiciada mujer asesine a los protagonistas de “His & Hers”. Al final, Anna recupera su carrera, se reconcilia con Jack, juntos se encargan de cuidar a Megan y esperas a su segundo bebé. Pero esa no es toda la verdad.

¿Quién es el verdadero asesino?

En los últimos minutos del sexto episodio de “His & Hers” se revela que la verdadera asesina es Alice (Crystal Fox), la madre de Anna. Después de que su hija se alejara, la anciana se dedicó a ver sus cintas de video para sentirla cerca. Una de ellas le mostró que su hija fue abusada por unos hombres en su cumpleaños 16 mientras Rachel, Zoe y Helen miraban y se burlaban.

Destrozada por lo que vivió su hija, elaboró un plan para que esas mujeres paguen por el dolor que causaron. Aprovechó que durante los años que limpiaba las casas de familias con las de Rachel, Helen y Catherine para realizar sus crímenes sin ser descubierta. Además, empezó a fingir demencia senil para ocultar sus huellos. Esto sumado a los prejuicios de las personas, que solo ven lo que desean, la ayudaron a completar su objetivo con éxito.

Todo esto lo relata en una carta que le escribe a Anna, quien aunque sorprendida también comprende de lo que es capaz una madre para proteger a una hija y lo aprecia. Alice también admite que solo planeaba inculpar a Catherine, ya que ella abandonó a Anna en el bosque a pesar de que la salvó de ese mismo destino, pero no lamenta lo que sucedió al final.

“Es triunfal de una forma loca y desquiciada. También es desgarradora y retorcida”, señaló Thompson a Tudum. “Se basa en el profundo amor de esta madre por su hija (...) Lo que las mujeres son capaces de hacer para proteger a sus hijos es tremendo. Obviamente, esta es una versión ampliada de ese fenómeno, pero me encanta que la historia se base en el amor apasionado de esta madre, que la hace capaz de ejercer la violencia”.

Alice (Crystal Fox) asesinó a Rachel, Zoe y Helen para vengar a su hija Anna Andrews (Tessa Thompson) en la serie de suspenso "Él y ella" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ÉL Y ELLA”?

“Él y ella” está disponible en Netflix desde el 8 de enero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva serie de suspenso solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí