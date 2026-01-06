Cuando un cadáver aparece en un tranquilo pueblo del norte de Georgia, la reportera Anna Andrews (Tessa Thompson) y el detective Jack Harper (Jon Bernthal) investigan el caso, pero en medio de la búsqueda de la verdad, ambos se convierten en sospechosos en “Él y ella” (“His & Hers” en inglés), serie de suspenso y misterio de Netflix. Este caso amenaza con revelar secretos del pasado de los esposos. ¿Quién miente y quién dice la verdad? ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Este seductor y enrevesado thriller psicológico cuenta con Dee Johnson (“Compañeros de Viaje”) como showrunner, productora ejecutiva y guionista, y con William Oldroyd (“Eileen”, “Lady Macbeth”) como director del primer episodio y también es productor ejecutivo y guionista. Mientras que Bill Dubuque se desempeña como guionista y productor ejecutivo.

Tessa Thompson, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Crystal Fox, Sunita Mani y Rebecca Rittenhouse lideran el elenco de “Él y ella”, que también cuenta con las actuaciones de Poppy Liu, Chris Bauer, Marin Ireland, Jamie Tisdale, Isabelle Kusman, Tiffany Ho, Kristen Maxwell y Leah Merritt.

Jon Bernthal asume el rol del detective Jack Harper y Tessa Thompson asume el rol de Anna en la serie de suspenso y misterio "Él y ella" (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ SE BASA “HIS & HERS”?

“His & Hers” es una adaptación de la novela homónima de Alice Feeney de 2020. “Recuerdo la primera vez que llegué al set de rodaje, y fue como si mis personajes hubieran cobrado vida”, contó la autora a Tudum sobre su experiencia al ver cómo su libro se convertía en serie de Netflix.

“Estoy sumamente feliz de colaborar con un cineasta que admiro desde hace mucho tiempo y con un equipo increíble para crear una propuesta innovadora en un género del que nunca me canso”, señaló Tessa Thompson a Tudum. “Desde el momento en que escuché lo que Will imaginaba hacer con el brillante libro de Alice Feeney hasta el momento en que visité el pueblo donde se ambienta nuestra historia, quedé cautivada”.

¿DE QUÉ TRATA “ÉL Y ELLA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Él y ella”, “Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, Anna recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas.

Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él (‘HIS’) y la de ella (‘HERS’), lo que significa que siempre hay alguien que miente.”

Por lo que he visto en el tráiler, un asesinato inquietante motiva a Anna a salir de su aislamiento y retomar su carrera como presentadora de noticias. Esto provoca que el detective Harper, que también es su esposo, empiece a sospechar de su participación. Pero no es la única que tiene conexión con el caso. Jack también está relacionado.

¿CÓMO VER “ÉL Y ELLA”?

“Él y ella” se estrenará el jueves 8 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie de suspenso solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “HIS & HERS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “ÉL Y ELLA”

Tessa Thompson como Anna

Jon Bernthal como el detective Jack Harper

Pablo Schreiber como Richard

Crystal Fox como Alice

Sunita Mani como Priya

Rebecca Rittenhouse como Lexy

Poppy Liu como Helen Wang

Chris Bauer como Clyde Duffie

Marin Ireland como Zoe

Jamie Tisdale como Rachel

Isabelle Kusman como Rachel adolescente

Tiffany Ho como Helen adolescente

Kristen Maxwell como Anna adolescente

Leah Merritt como Zoe adolescente

Mike Pniewski como Jim Pruss

Astrid Rotenberry como Catherine Kelly

Ellie Rose Sawyer como Meg

Rhoda Griffis como la Dra. Carol Turner

Dave Maldonado

Alison Ball como Kelly

Jon Bernthal interpreta al detective Jack Harper y Sunita Mani interpreta a Priya en la serie de suspenso y misterio "Él y ella" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “HIS & HERS”?

“Él y ella”, que cuenta con Jessica Chastain, Bill Dubuque, Kristen Campo, Tessa Thompson, William Oldroyd, Dee Johnson, Kishori Rajan y Kelly Carmichael como productores ejecutivos, tiene seis episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “ÉL Y ELLA”?

El rodaje de “His & Her”, producida por las compañías Fifth Season, Campout Productions, Viva Maude y Freckle Films, se realizó desde el 24 de septiembre de 2024 en Atlanta, Georgia.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí