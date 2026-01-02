CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Harlan Coben, “En fuga” (“Run Away” en su idioma original) es una serie de Netflix dirigida por Nimer Rashed y Isher Sahota a partir del guion de Danny Brocklehurst (“Fool Me Once”) y que narra la historia de un padre desesperado por encontrar a su hija fugitiva. Simon Greene (James Nesbitt) tenía una vida perfecta: una esposa y unos hijos que le adoraban, un buen trabajo y una casa hermosa. Pero todo cambió cuando su hija mayor, Paige (Ellie de Lange), se sumergió en el mundo de las drogas y escapó con su novio. A pesar del tiempo y lo que la joven ha hecho, Simon no ha dejado de buscarla y finalmente la encuentra en un parque.

Intenta acercarse a Paige, pero ella sale corriendo al verlo. Cuando está cerca de alcanzarla, Aaron Corval (Thomas Flynn) interviene. El padre se enfrenta al novio de su hija, pero solo consigue que lo arresten por agresión. Más tarde, Aaron aparece brutalmente asesinado y Simon se convierte en uno de los sospechosos del crimen. Los detectives Isaac Fagbenle (Alfred Enoch) y Ruby Todd (Amy Gledhill) se encargan del caso.

En tanto, un adinerado empresario llamado Sebastian Thorpe contrata a una investigadora privada, Elena Ravenscroft (Ruth Jones), para encontrar a su hijo Henry. De alguna manera, este caso de desaparición está relacionado con Paige, así que Simon y Elena se convierten en aliados inesperados. Elena también sigue los pasos de una madre y su pequeña hija. ¿Por qué?

Paige (Ellie de Lange) escapó de su padre tras encontrarlo en el parque en el primer episodio de la serie "Run Away" ¿Por qué? (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EN FUGA”?

Para encontrar alguna pista del paradero de su hija, el protagonista de “En fuga” y su esposa Ingrid (Minnie Driver) acuden al departamento de Aaron, al que ingresan con ayuda del vecino Cornelius Faber (Lucian Msamati), quien también los lleva con el traficante de drogas, Rocco (Marcus Fraser). Antes de que pueda brindar alguna información, la situación se complica e Ingrid termina en el hospital.

A pesar de que esposa está en coma y sus otros hijos le piden que desista de su búsqueda, Simon no se detiene y asiste a un funeral y descubre cosas inquietantes: Wiley mintió sobre el origen de su hijo Aaron y Paige era la que buscaba a Aaron. Además, se entera de cómo era la vida de su hija en la universidad y del secreto de Ingrid.

Por otro lado, Ash y Dee Dee continúan con sus asesinatos. Damien Gorsch, Kevin Gano, Henry Thorpe y Aaron Corval están en su lista, pero no se revela quién los envió a cometer esos crímenes y cuál es el motivo. En tanto, Elena se da cuenta de que los asesinatos fueron cometidos por las mismas personas, así que está cerca de atrapar a los jóvenes huérfanos que crecieron en hogares temporales.

Sin embargo, antes de que lo consiga, Ash y Dee Dee le tienden una trampa y la asesinan. Mientras se deshacen del cuerpo, descubren sus mensajes con Simon y temen que él tenga información sobre ellos. Para no dejar ningún cabo suelto, deciden eliminarlo. Cuando lo ven reunido con traficantes de drogas que podrían tener información sobre Paige, deciden atacar. Sin embargo…

Elena Ravenscroft (Ruth Jones) es asesinada por Ash tras caer en una trampa de los criminales en la serie "Run Away", basada en la novela homónima de Harlan Coben (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EN FUGA”?

¿Cuál es la motivación de Ash y Dee Dee?

Ash sigue a Dee Dee porque crecieron juntos, pero no sabe cuál es su verdadera misión hasta que su amiga lo revela en el quinto episodio de “En fuga”. Ellos son parte de la secta Faro de la Verdad Brillante, liderada por Casper Vartage, conocido por sus seguidores como “El Único”. Debido a que está muriendo, sus dos hijos “divinos”, conocidos como “El Visitante” y “El Voluntario”, están listos para tomar su lugar. Sin embargo, hay un problema: no son los únicos hijos.

Kevin, Henry y Aaron también son sus hijos. Esa es la razón por la que deben ser eliminados. Cuando la pareja de homicidas buscan a Aaron descubren que ya está muerto. No obstante, buscan a Simon e intentan matarlo. Se produce un tiroteo que termina con la muerte de Ash. Dee Dee busca venganza, pero Madre Adiona la detiene.

¿Quién asesinó a Aaron?

Cuando Paige se presenta en el hospital para ver a su madre, tiene un mejor aspecto y revela que está en rehabilitación. Su regreso también permite que la verdad salga a la luz. Paige sufrió de abuso sexual mientras estaba en la universidad, lo que la llevó a recurrir a las drogas tras conocer a Aaron. Aunque ella no le dijo nada a su padre, sí habló con Ingrid, quien la llevó al centro de rehabilitación donde ella estuvo internada cuando era joven.

Paige estaba decidida a dejar las drogas, pero Aaron no se lo permitió. La buscó en el centro, la inyectó mientras dormía y se la llevó. Una vez más, Paige contactó a su madre, quien decidió asesinar a la persona que arrastraba a su hija a las drogas. Tras contar la verdad, Paige le pide a su padre que no confronte a Ingrid por sus secretos, ya que todo lo hizo por ella. Para la policía, los responsables de la muerte de Aaron son Ash y Dee Dee.

No obstante, esa no es la única revelación de “Run Away”. Aaron no era novio de Paige, era su medio hermano. Aaron era el hijo que Ingrid tuvo con el líder de la secta. Le hicieron creer que nació muerto. Este evento marcó la vida de Ingrid, quien decidió cambiar su vida y entrar a rehabilitación. Una vez más, Simon promete no hacer reclamos, pero en la escena final, cuando está reunido en la mesa con su familia, parece tener dudas.

“Lo importante es que Paige está bien. Creo que Paige y Simon pueden [seguir adelante]. No estoy seguro de Simon e Ingrid”, indicó James Nesbitt a Tudum. “Me gusta esa ambigüedad porque no todo es un final feliz. ¿Cómo podría serlo?” Coben agregó: “Eso los perseguirá el resto de sus vidas, a ambos. Puedes vivir con secretos, porque todos los tenemos. Ninguno de nosotros conoce completamente el interior de otra persona”.

Simon (James Nesbitt) debe guardar los secretos que descubrió de su esposa Ingrid (Minnie Driver) al final de la serie "Run Away" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EN FUGA”?

“En fuga” está disponible en Netflix desde el 1 de enero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva serie de Harlan Coben solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

