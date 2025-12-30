En la serie coreana "Mi ídolo", el artista del K-pop Do Ra-ik (Kim Jae-young) insiste en su inocencia mientras su fanaticada se alborota (Foto: Netflix)
Nelly Osco
, “” (“Idol i” en inglés) se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix, principalmente en Latinoamérica. Por lo tanto, los fanáticos de los K-dramas están pendientes de los detalles de la comedia romántica surcoreana dirigida por Lee Kwang-young a partir del guion Kim Da-rim. Entonces, ¿cuántos episodios tiene la primera temporada? A continuación, te comparto este y otros datos relevantes.

A pesar de ser una gran fan de la banda Gold Boys, Maeng Se-na () oculta su fanatismo para poder defender al vocalista Do Ra-ik (Kim Jae-young), quien se ve involucrado en un extraño caso de asesinato. La abogada conocida por aceptar casos complicados está decidida a descubrir la verdad y librar a su cliente de toda sospecha.

” mezcla comedia romántica, misterio y drama judicial mientras sigue la historia de Maeng Se‑na, una abogada de élite de día y una fan secreta del K‑pop de noche. Debido a su carácter frío puede ocultar su otra identidad y asumir la defensa legal del idol al que tanto admira.

Choi Soo-young y Kim Jae-young son los protagonistas de la serie coreana "Mi ídolo", dirigida porLee Kwang-young (Foto: Netflix)
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MI ÍDOLO”?

La primera temporada de “Mi ídolo”, que cuenta con un elenco conformado por Choi Soo-young, Kim Jae-young, Jung Jae-kwang, Kim Hyun-jin, Choi Hee-jin, Park Jung-woo, Choi Geon, Ahn Woo-yeon y Jung Man-sik, tiene doce episodios, con una duración aproximada de 60 minutos.

La serie desarrollada por KT Studio Genie se emite por el canal ENA desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 27 de enero de 2026, en horario de lunes y martes a las 22:00 (KST). También está disponible en Netflix.

Por lo tanto, cada semana se emiten dos episodios “Mi ídolo”, que se grabó entre junio y julio de 2025.

¿CÓMO VER “MI ÍDOLO”?

. Cada semana se emitirán dos episodios hasta el 27 de enero de 2026.

Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “MI ÍDOLO”?

PaísesHorarios
Estados Unidos8:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador10:00 a.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico11:00 a.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil12:00 p.m.
España6:00 p.m.

REPARTO DE “MI ÍDOLO”

  • Choi Soo-young como Maeng Se-na
  • Kim Jae-young como Do Ra-ik
  • Jung Jae-kwang como Kwak Byung-gyun
  • Kim Hyun-jin como Park Chung-jae
  • Choi Hee-jin como Hong Hye-joo
  • Park Jung-woo como Choi Jae-hee
  • Choi Geon como Lee Young-bin
  • Ahn Woo-yeon como un miembro de los Gold Boys
  • Jung Man-sik como Kim Bo-sang
Choi Soo-young interpreta a Maeng Se-na y Kim Jae-young interpreta a Do Ra-ik en la serie coreana "Mi ídolo" (Foto: Netflix)
