Una brillante abogada reconocida por aceptar casos criminales impopulares decide ocultar su fanatismo por a banda Gold Boys cuando el vocalista Do Ra-ik (Kim Jae-young), se ve involucrado en un extraño caso de asesinato. Maeng Se-na (Choi Soo-young) se compromete a defender y descubrir la verdad en “Mi ídolo”, la nueva comedia romántica surcoreana que llegó a Netflix. ¿Cuántos episodios tiene la primera temporada? ¿Cuándo se estrenará? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.
La serie dirigida por Lee Kwang-young a partir del guion Kim Da-rim se grabó entre junio y julio de 2025, y cuenta con un elenco conformado por Choi Soo-young, Kim Jae-young, Jung Jae-kwang, Kim Hyun-jin, Choi Hee-jin, Park Jung-woo, Choi Geon, Ahn Woo-yeon y Jung Man-sik.
“Mi ídolo”, desarrollado por KT Studio Genie, se emite por el canal ENA desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 27 de enero de 2026, en horario de lunes y martes a las 22:00 (KST). También estará disponible en Netflix.
¿CÓMO VER “MI ÍDOLO”?
El primer episodio de “Mi ídolo” se estrenó el 22 de diciembre de 2025 en Netflix. Cada semana se emitirán dos episodios hasta el 27 de enero de 2026.
Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MI ÍDOLO”?
La primera temporada de “Mi ídolo” tiene doce episodios, con una duración aproximada de 60 minutos.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “MI ÍDOLO”
- Episodio 1: 22 de diciembre de 2025
- Episodio 2: 23 de diciembre de 2025
- Episodio 3: 29 de diciembre de 2025
- Episodio 4: 30 de diciembre de 2025
- Episodio 5: 5 de enero de 2026
- Episodio 6: 6 de enero de 2026
- Episodio 7: 12 de enero de 2026
- Episodio 8: 13 de enero de 2026
- Episodio 9: 19 de enero de 2026
- Episodio 10: 20 de enero de 2026
- Episodio 11: 26 de enero de 2026
- Episodio 12: 27 de enero de 2026
¿A QUÉ HORA VER “MI ÍDOLO”?
|Países
|Horarios
|Estados Unidos
|8:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|9:00 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|10:00 a.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|11:00 a.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|12:00 p.m.
|España
|6:00 p.m.
TRÁILER DE “MI ÍDOLO”
¿DE QUÉ TRATA “MI ÍDOLO”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Mi ídolo”, “Maeng Se‑na, una brillante abogada, oculta que es súper fan de una banda de chicos. Pero el trabajo y la pasión chocan cuando su ídolo favorito es sospechoso de asesinato.”
ACTORES Y PERSONAJES DE “MI ÍDOLO”
- Choi Soo-young como Maeng Se-na
- Kim Jae-young como Do Ra-ik
- Jung Jae-kwang como Kwak Byung-gyun
- Kim Hyun-jin como Park Chung-jae
- Choi Hee-jin como Hong Hye-joo
- Park Jung-woo como Choi Jae-hee
- Choi Geon como Lee Young-bin
- Ahn Woo-yeon como un miembro de los Gold Boys
- Jung Man-sik como Kim Bo-sang
