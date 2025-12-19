CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Cuando un asteroide se estrellara en la Antártida, la humanidad queda condenada en “El Gran Diluvio” (“The Great Flood” en inglés y “Daehongsu” en su idioma original). La única que podría darle una nueva oportunidad a la humanidad es la investigadora de desarrollo de inteligencia artificial An-na (Kim Da-mi), así que el encargado de seguridad Hee Jo (Park Hae-soo) tiene la misión de llevarla a un lugar seguro antes de que sea demasiado tarde. Pero la prioridad de la científica es proteger al pequeño Ja-in (Kwon Eun-seong). ¿Los protagonistas de la película coreana de Netflix logran su objetivo? ¿Sobreviven?

La película de ciencia ficción coescrita y dirigida por Kim Byung-woo, empieza con Gu An-na planeando pasar su día libre con su hijo, pero al darse cuenta de la inundación busca las maletas para intentar escapar. No obstante, recibe una llamada de Hee Jo, quien le indica subir de inmediato a la azotea del edificio para esperar un helicóptero de rescate. La científica toma al niño en brazos y comienza a subir por las escaleras de emergencia.

Sin embargo, Ja-in desaparece entre las personas que también intentan sobrevivir a la catástrofe. En medio de su búsqueda, la protagonista de “El Gran Diluvio” es alcanzada por el agua. Mientras lucha por llegar a la superficie recuerda el accidente en el que murió su esposo: el automóvil cayó al lago y el hombre no pudo salir a tiempo. Hee Jo llega a tiempo para salvar junto a su hijo.

Gu An-na (Kim Da-mi) llama a su madre para despedirse en medio de la catástrofe en la película coreana "El Gran Diluvio" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL GRAN DILUVIO”?

¿Por qué An-na es tan importante?

An-na es una de las científicas que estaba trabajando en el desarrollo de un motor de emociones en el Centro Darwin. Los otros equipos de la institución lograron construir cuerpos similares a los humanos, inteligentes y reproductivos, solo necesitan el motor de emociones para estar completos. Tras la desaparición de su jefa Im Hyeon-mo y su hija, An-na es la última esperanza de completar el experimento.

De hecho, el pequeño Ja-in no es hijo de la científica, fue desarrollado en un laboratorio, al igual que la hija de la Dra. Im Hyeon-mo. Cinco años antes, las dos investigadoras decidieron crear humanos sintéticamente en caso de una emergencia apocalíptica. Para tener éxito, determinaron que lo ideal era crear primero al niño, ya que requería menos tiempo y era necesario para que la madre luego cree vínculos con el pequeño.

Después de superar algunos inconvenientes, caer al agua, perder al niño e intentar ayudar a otras personas, la científica consigue llegar a la azotea. Sin embargo, solo ella debe subir al helicóptero, mientras que Ja-in debe ser enviado al centro. Pero ya no necesitan su cuerpo, solo la información que ha almacenado durante ese tiempo. Para An-na ya no es solo un experimento, así que se niega a dejarlo morir. Pero no puede hacer nada para salvarlo.

Cuando la protagonista de “El Gran Diluvio” suplica que le permitan llevar al niño al refugio, uno de los hombres del Centro Darwin le informa que no existe ningún refugio, que todos morirán en ese lugar y solo ella sobrevivirá. En ese momento, asesinan a Hee Jo y la científica es enviada en un cohete espacial junto a otras personas para evitar la extinción humana.

Gu An-na (Kim Da-mi) comparte con Son Hee-jo (Park Hae-soo) los recuerdos de las simulaciones en la película coreana "El Gran Diluvio" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL GRAN DILUVIO”?

La nueva misión es crear a la madre. Para lograrlo, An-na planea hacer desaparecer al niño y obligar al sujeto a superar distintos obstáculos hasta encontrarlo. Si falla, debe volver a empezar hasta que lo consiga. Antes de que pueda llevar a cabo el experimento, los restos del meteorito los alcanzan. La Dra. Gu queda herida y se ofrece a convertirse en el sujeto de prueba. Transfieren sus recuerdos a una máquina central y mientras intenta completar la prueba, se genera un nuevo cuerpo.

¿Todo fue parte de una simulación?

Después de su muerte, An-na queda atrapada en en una simulación que la coloca en un bucle temporal hasta que logre la tarea que se le asignó. Aunque la científica repite los mismo eventos con algunas variaciones, no todo es una simulación, la primera parte de “El Gran Diluvio” corresponde al último día de An-na real y solo se repite para que logre salvar a Ja-in. Una prueba de eso son los números que aparecen en su camiseta, los que corresponden al número de intentos.

Después de años de repetir ese día y fracasar, An-na empieza a tener recuerdos de las simulaciones fallidas, al igual que el resto de personajes que son parte del bucle. Con ayuda de Hee Jo, a quien le recuerda que será asesinado antes de subir al helicóptero, logra deshacerse de los hombres del Centro Darwin y finalmente encuentra al niño en el armario. El pequeño revela que se escondió ahí porque ella le dijo que lo buscaría ahí. Por lo tanto, la misión no solo era que el sujeto desarrollara emociones maternales, la protagonista también quería cumplir la promesa que le hizo a su hijo en el mundo real.

¿Qué significa la escena post-créditos?

Luego de que An-na de la simulación completa su misión, recibe un cuerpo sintético y se prepara para volver a la tierra con Ja-in, quien también tiene otro cuerpo. Pero ellos no son los únicos que vuelven a la Tierra tras la catástrofe, otras naves espaciales siguen la misma ruta. Lo que no queda claro es si eso es real o parte de otra simulación.

Gu An-na (Kim Da-mi) logra encontrar a Ja-in (Kwon Eun-seong) al final de la película coreana "El Gran Diluvio" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL GRAN DILUVIO”?

“El Gran Diluvio” está disponible en Netflix desde el 19 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

