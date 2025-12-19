CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la película argentina “Tiempo de Valientes”, “La hora de los valientes” (“A Time For Bravery” en inglés) es una comedia de acción mexicana de Netflix que sigue al psicoanalista Mariano Silverstein (Luis Gerardo Méndez), quien se ve obligado a prestar apoyo terapéutico a un policía deprimido Alfredo Díaz (Memo Villegas), que necesita superar la reciente infidelidad de su mujer. El servicio comunitario que Silverstein debe cumplir por un accidente automovilístico que causó cambió por completo su vida, ya que se involucra en una aventura llena de peligros inimaginables. ¿Qué sucede con los protagonistas?

La película dirigida por Ariel Winograd empieza con un Solares (Christian Tappan), un hombre muy poderoso y peligroso, que elimina a sangre fría a las personas que le consiguieron un camión y el artefacto necesario para robar uranio de una planta nuclear. Cuando reportan la desaparición de las víctimas, el comisario Ricardo de la Torre le asigna el caso al oficial Alfredo Díaz para que se mantenga ocupado mientras lidia con la traición de su esposa.

Silverstein no está de acuerdo con acompañar a Diaz en su trabajo porque teme exponerse a peligros habituales para la policía. No obstante, no tiene otra opción después de que atropelló a otra mujer. Tras su primer día juntos, el psicoanalista lo invita a cenar a su casa, donde el oficial no tarda en descubrir que Diana (Verónica Bravo), la esposa de Mariano, también lo engaña.

Mariano Silverstein (Luis Gerardo Méndez) acepta acompañar al oficial Díaz (Memo Villegas) en la película mexicana "La hora de los valientes" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA HORA DE LOS VALIENTES”?

Decepcionado, Silverstein acompaña a Díaz mientras investiga el asesinato cometido por los hombre de Solares. Las pistas los llevan hasta el agente Sosa (Noé Hernández), miembro de la Secretaría de Inteligencia (Noé Hernández). Debido a que Díaz no sabe de quién se trata y Sosa prefiere no identificarse, ambos intentan demostrar quién tiene más poder y finalmente, el protagonista de “La hora de los valientes” arresta a su sospechoso.

Antes de que pueda llevarlo a la estación de policía, Sosa lo reduce y ordena su arresto. Mientras Díaz se queda para ser interrogado en la área restringida de asuntos especiales, el comisario y Silverstein hablan con la autoridad del lugar, Gerardo Solares, quien les explica que están en medio de una investigación para eliminar a elementos corruptos en la Policía Federal.

Solares permite que Silverstein regrese a su casa, pero le ordena al agente Barrera, que lo mantenga vigilado. Cuando el psicoanalista descubre el plan de Solares y sus cómplices para robar uranio, Barrera intenta eliminarlo. Pero Silverstein logra reducirlo con ayuda de su esposa. Gracias a una comunicación del agente con su jefe, descubre que Díaz tiene los minutos contados.

El otro protagonista de “La hora de los valientes” acude a la comisaría para alertar del peligro que corre Díaz, pero el comisario de La Torre se niega a interponerse en los planes de su superior, además prohíbe que los otros oficiales intervengan y arresten al psicoanalista. Los compañeros de Díaz no obedecen la última orden.

Solares (Christian Tappan) está detrás de la operación del robo de uranio en la película mexicana "La hora de los valientes" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA HORA DE LOS VALIENTES”?

¿Qué pasó con Díaz y Silverstein?

Silverstein reúne todo el valor que tiene para rescatar a Díaz. Al no tener experiencia en casos policiales, se las ingenia para infiltrarse en las oficinas de la Secretaría de Inteligencia y llegar al área restringida. De alguna manera termina frente a Solares, quien lo reduce fácilmente y lo lleva con el oficial Díaz. Está decidido a asesinarlos, pero alguien lo interrumpe.

Los compañeros de Díaz aparecen y arrestan a Solares. Por supuesto, los agentes de inteligencia llegan al rescate, a pesar de no tener muchas posibilidades, los policías logran escapar en un helicóptero. En tanto, Sosa y otros agentes llegan a la planta nuclear para ejecutar el robo.

Díaz, Silverstein y el resto llegan para detenerlos. Aunque sufren algunas lesiones, lo logran y eliminan a Sosa. Cuando uno de los hombres de Solares logra escapar con el camino, el psicoanalista consigue detenerlo. La policía detiene a Solares y el comisario finge no estar al tanto de la situación ante sus superiores.

Un oficial de alto rango le ofrece a Díaz y a Silverstein entrenamiento para convertirse en agentes. Inicialmente, el psicoanalista lo rechaza, pero luego acepta esa nueva aventura. ¿Significa que habrá una secuela de “La hora de los valientes”?

Díaz (Memo Villegas) y Silverstein (Luis Gerardo Méndez) logran detener a Solares al final de la película mexicana "La hora de los valientes" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA HORA DE LOS VALIENTES”?

“La hora de los valientes” está disponible en Netflix desde el 19 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

