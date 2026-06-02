Hay un tipo de serie que no te deja dormir bien y aun así vuelves al día siguiente. Esa que combina terror con misterio sobrenatural, donde los personajes están atrapados en un lugar imposible y cada respuesta abre tres preguntas nuevas. “From”, el show televisivo de MGM+, lleva temporadas haciendo eso, y su cuarta entrega, ya en emisión, ha vuelto a encender la conversación entre los fans del género. Por eso, si te gustaría saber qué producción podrías disfrutar a continuación, esta nota es para ti.

Vale precisar que, con Harold Perrineau como cara visible y John Griffin como creador, “From” se ha consolidado como una de las apuestas más sólidas del terror de los últimos años.

Además, su premisa (un lugar que atrapa a sus habitantes con criaturas letales al acecho) es compartida con otras obras en el streaming, las cuales incluyen: personajes complejos, una mitología construida con paciencia y una tensión permanente.

¿QUÉ OTRAS SERIES PUEDES VER SI TE GUSTA “FROM”?

1. “Lost”

“Lost” es la referencia obligada del género y, de hecho, la que estableció el molde que muchas series han seguido después.

Creada por J.J. Abrams, Damon Lindelof y Jeffrey Lieber, y emitida originalmente en ABC entre 2004 y 2010, la ficción cuenta la historia de 48 supervivientes de un accidente aéreo que terminan varados en una isla del Pacífico Sur que esconde secretos imposibles de explicar.

Así, con seis temporadas y 121 episodios, ofrece una interesante trama que mezcla ciencia ficción, intriga, aventuras y drama.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Disney+ o Hulu.

La serie "Lost" narra la historia de los supervivientes del vuelo 815 de Oceanic tras estrellarse en una remota isla tropical (Foto: ABC)

2. “Widow’s Bay”

Esta es la novedad de la lista. “La maldición de Widow’s Bay” es una serie de misterio y suspenso estrenada este 2026 que sigue a un alcalde empeñado en convertir su pueblo en una isla de Nueva Inglaterra en un destino turístico, ignorando las advertencias de que el lugar está maldito.

Protagonizada por Matthew Rhys, Stephen Root y Kate O’Flynn, y con Hiro Murai entre los productores ejecutivos, la propuesta tiene el ADN que buscan los fans de “From”: una comunidad aislada, amenazas sobrenaturales y una atmósfera inquietante.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Apple TV+.

3. “The Society”

Cierro el listado con una opción algo distinta en tono, orientada a un público más joven, que funciona igual de bien para quienes disfrutan de la premisa del grupo atrapado obligado a reinventarse.

Esta serie de 2019, creada por Christopher Keyser, arranca cuando todos los adultos de un pueblo adinerado desaparecen de forma misteriosa, dejando a los adolescentes solos para construir su propia sociedad desde cero.

“The Society” se compone de diez episodios en su única temporada, protagonizados por Kathryn Newton, Gideon Adlon y Sean Berdy.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

La trama de la serie "The Society" funciona como una versión moderna de la célebre novela "El señor de las moscas" de William Golding (Foto: Netflix)

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