“From”, la famosa serie de terror de MGM+, lleva varias temporadas construyendo una audiencia que teoriza episodio a episodio, que protagoniza la conversación en redes sociales y que convirtió el misterio de un pueblo sin salida en tema de debate semanal. Y ahora que por fin se reveló en qué entrega se cerrará la historia, las reacciones de los fans lo dijeron todo: una mezcla de alivio, emoción y la tristeza inevitable de saber que el gran final está confirmado. Así, ¿te gustaría averiguar más respecto a su desenlace? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que el show televisivo sigue a un grupo de personas atrapadas en un pueblo misterioso del que es imposible escapar: de día intentan sobrevivir y descifrar lo que les rodea; de noche, criaturas letales emergen de la oscuridad.

En ese sentido, creada por John Griffin, la serie mezcla terror atmosférico, ciencia ficción y drama de supervivencia en dosis que enganchan rápido.

De esta manera, es una propuesta ideal para quienes disfrutan de las narrativas de largo aliento y la satisfacción de armar el rompecabezas junto a los personajes.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From”:

¿EN QUÉ TEMPORADA TERMINA “FROM”?

La ficción llegará a su fin en la temporada 5. De acuerdo con The Hollywood Reporter, MGM+ confirmó la renovación y el cierre simultáneo del proyecto el pasado miércoles 15 de abril del 2026, apenas cuatro días antes del estreno de la cuarta entrega.

Asimismo, la plataforma señaló que la producción de la quinta temporada ya comenzó, con rodaje previsto en Halifax, Nueva Escocia.

¿QUÉ DIJERON LOS CREADORES SOBRE EL FINAL DE “FROM”?

Los productores ejecutivos John Griffin, Jeff Pinkner y Jack Bender publicaron un comunicado recogido por Cosmic Book News en el que describieron el final de “From” como la oportunidad de llevar la historia a su conclusión natural.

En su mensaje, el equipo anunció que varias preguntas serán respondidas, que esas respuestas traerán nuevas incógnitas y que habrá “una cascada de lágrimas y terrores” en el camino. De esta forma, el cierre queda enmarcado como una decisión creativa.

Harold Perrineau, quien interpreta a Boyd Stevens, también se pronunció en X frente a los comentarios de los fans que expresaron tristeza por el anuncio, escribiendo que el equipo quiere “traer la mejor versión posible a la pantalla” y que cinco temporadas les permite hacer exactamente eso.

¿CÓMO VER “FROM” EN ORDEN?

“From” tiene una narrativa lineal y continua: el orden de visionado es el mismo que el de estreno, de la primera a la cuarta temporada.

Lo cierto es que que cada entrega se construye sobre la anterior y la experiencia completa arranca desde el primer episodio.

Y tú, ¿eres de los que ya disfruta de la producción en MGM+?

"From" es una aclamada serie de terror y misterio creada por John Griffin y producida ejecutivamente por Jack Bender (Foto: MGM International TV Productions)

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