La Nueva York en blanco y negro de los cómics de Marvel ya tiene versión televisiva y viene con una estrella muy reconocible al frente del elenco: Nicolas Cage. Y es que “Spider-Noir” es la nueva serie live-action que convierte al Spider-Man ‘noir’—una versión más oscura, cínica y detectivesca del héroe, heredera del cine negro clásico—en protagonista absoluto y lo lleva a un terreno de misterios, mafiosos y conspiraciones sobrenaturales en los años 30. Así, si no te quieres perder la producción, aquí te cuento de qué trata, cuándo se estrena y dónde podrás verla en el streaming.

Vale precisar que la ficción forma parte del llamado Universo Spider-Man de Sony, aunque se sitúa en un universo alternativo y se centra en un héroe distinto al Peter Parker clásico.

En la parte creativa, Oren Uziel desarrolla la serie y comparte la labor de showrunner con Steve Lightfoot, conocido por su trabajo en “The Punisher”.

La producción, por su parte, corre a cargo de Sony Pictures Television, Lord Miller Productions, Pascal Pictures y Amazon MGM Studios, con Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal como productores ejecutivos.

Además, el show televisivo se presenta como un ‘noir’ de superhéroes a la antigua, con callejones húmedos, muchas sombras y una estética que rinde homenaje al cine clásico, algo que se refuerza con la posibilidad de verla tanto en blanco y negro como en una versión a color diseñada para parecerse al Technicolor de época.

¿DE QUÉ TRATA “SPIDER-NOIR”?

“Spider-Noir” narra la historia de Ben Reilly (Nicolas Cage), un investigador privado en mala racha que vive en la Nueva York de 1930 y que carga con el peso de haber sido “The Spider”, el único superhéroe de la ciudad.

Resulta que, tras una tragedia personal, él colgó el sombrero y el impermeable. Sin embargo, un caso excepcional lo obliga a enfrentar de nuevo su pasado y volver a patrullar las calles.

Así, el tono de la ficción mezcla crimen, thriller y elementos sobrenaturales, con un protagonista que investiga desapariciones, criaturas imposibles y las artimañas de la mafia local.

En ese sentido, lo podremos ver lidiando con monstruos de arena, experimentos que se salen de control y un capo criminal que tiene tomada la ciudad.

MIRA EL TRÁILER EN BLANCO Y NEGRO DE “SPIDER-NOIR”

MIRA EL TRÁILER A COLOR DE “SPIDER-NOIR”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SPIDER-NOIR”?

Sin dudas, el nombre más llamativo de “Spider-Noir” es Nicolas Cage, quien interpreta a Ben Reilly / The Spider, una versión mayor de Spider-Man, cínica y acostumbrada a usar los puños tanto como la telaraña.

Junto a él, aparecen en el elenco:

Lamorne Morris como Robbie Robertson , periodista freelance y amigo de nuestro protagonista

, periodista freelance y amigo de nuestro protagonista Li Jun Li como Cat Hardy , cantante de club nocturno con vínculos con el inframundo

, cantante de club nocturno con vínculos con el inframundo Karen Rodríguez como Janet , la secretaria y compañera de investigaciones de Ben

, la secretaria y compañera de investigaciones de Ben Abraham Popoola como el veterano de guerra Lonnie Lincoln / Tombstone

como el veterano de guerra Lonnie Lincoln / Tombstone Jack Huston como Flint Marko / Sandman

como Flint Marko / Sandman Brendan Gleeson como Silvermane, jefe mafioso con conexiones peligrosas con el pasado de nuestro héroe

¿CÓMO VER “SPIDER-NOIR”?

“Spider-Noir” se estrena primero en MGM+ (Estados Unidos) el lunes 25 de mayo del 2026.

Dos días después, el miércoles 27 de mayo, la primera temporada completa de la serie estará disponible globalmente en Amazon Prime Video.

Esta cuenta con ocho episodios de unos 45 minutos cada uno, todos liberados el mismo día, lo que facilita la maratón para quienes prefieren ver la historia de corrido.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Recuerda que cada capítulo se estrenará tanto en una versión en “Blanco y negro auténtico” como en “True-Hue Full Color”, etiquetas que usa la producción para distinguir las dos experiencias visuales disponibles en la plataforma.

En territorio estadounidense, ten en cuenta que se ofrecen los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de "Spider-Noir", serie que desarrolla su primera temporada a lo largo de 8 episodios (Foto: Sony Pictures Television / Amazon MGM Studios)

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