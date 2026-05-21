Luego del desenlace definitivo de “The Boys” en Amazon Prime Video, el universo creado por Eric Kripke ya tiene listo su siguiente movimiento. Se trata de “Vought Rising”, una serie precuela que regresa al pasado para contar los orígenes de la corporación más siniestra de este mundo de superhéroes. Así, la producción busca conquistar a la audiencia que se enganchó con la guerra entre Butcher (Karl Urban) y Homelander (Antony Starr), pero con una historia nueva, centrada en Soldier Boy (Jensen Ackles) y Stormfront (Aya Cash).

Vale precisar que el proyecto llega luego de que la última entrega de la serie principal incluyera referencias directas a este esperado spin-off.

De esta manera, “Vought Rising” aparece como la pieza que terminaría de cerrar varias tramas alrededor de Vought, “Gen V” y las versiones tempranas del Compuesto V.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Boys” - Temporada final:

¿DE QUÉ TRATA “VOUGHT RISING”?

Tal como señala Deadline, “Vought Rising” se describe como una intriga policíaca llena de giros que sigue los orígenes de Vought en los años 50, las primeras hazañas de Soldier Boy y las maniobras más oscuras de Stormfront, entonces conocida como Klara Vought o Clara Vought.

La trama se sitúa en Nueva York y explora cómo los primeros superhumanos pasan del ámbito militar a la industria del espectáculo y del consumo, con el nacimiento de la maquinaria de propaganda que décadas después dominará el mundo de “The Boys”.

Además, la serie profundiza en la versión primigenia del Compuesto V, llamada V-One, un suero experimental mucho más inestable y potente que el que vemos en la línea temporal principal, lo que eleva el componente de peligro en cada personaje.

Es decir, la propuesta combina el cinismo habitual de la franquicia con un aire de thriller, ideal si te gustan los relatos de conspiraciones corporativas dentro de un envoltorio de superhéroes.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “VOUGHT RISING”?

En el elenco de “Vought Rising”, destaca el regreso de Jensen Ackles como Ben / Soldier Boy y Aya Cash como Klara Risinger / Stormfront, retomando sus papeles de la serie original.

A ellos se suman nuevos Supes y figuras clave de la historia temprana de Vought:

Mason Dye como Robbie / Bombsight , a quien el público ya vio en la quinta temporada de “The Boys”.

, a quien el público ya vio en la quinta temporada de “The Boys”. Elizabeth Posey como Private Angel.

como Private Angel. Will Hochman como Torpedo.

como Torpedo. Ethan Slater como Thomas Godolkin, a quien ya vimos en la segunda temporada de “Gen V”, lo que refuerza el puente entre el spin-off universitario y esta precuela.

Otros miembros del reparto son: KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri, Brian J. Smith, Cecily Strong, Mark Pellegrino, Eric Johnson, Annie Shapero, Raphael Sbarge, Romi Shraiter, Aaron Douglas, David Hewlett, James Wolk, Dylan Arnold, Josh Randall y Chad Willett.

¿QUÉ LUGAR OCUPA “VOUGHT RISING” EN EL UNIVERSO “THE BOYS”?

En cuanto al orden de visionado, una ruta lógica para nuevos espectadores es seguir el orden de estreno: primero “The Boys”, luego “Gen V” y finalmente “Vought Rising”, usando la precuela como viaje al pasado una vez que ya conoces el impacto de Vought en el presente.

Y es que la nueva serie funciona como expansión directa de detalles que en la actualidad solo se mencionan de forma fragmentada.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “VOUGHT RISING”?

“Vought Rising” está prevista para estrenarse en algún momento del 2027, como un título original de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, si quieres disfrutar de la ficción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming para entonces.

¿CÓMO SE CONECTA “VOUGHT RISING” CON EL FINAL DE “THE BOYS”?

La temporada 5 de “The Boys” incluye múltiples guiños a “Vought Rising”, desde menciones directas a Bombsight, Torpedo y Private Angel hasta la explicación de que estos personajes forman parte del primer grupo de sujetos exitosos del V-One, el prototipo del Compuesto V.

De esta forma, la narrativa de la temporada final no solo cierra el arco de Homelander y Butcher, sino que también deja pistas sobre cómo se construyó el poder de Vought en los años 50, algo que la precuela retomará con más detalle.

Y tú, ¿ya estás listo para verla?

En "Vought Rising", serie spin-off de "The Boys", el actor Will Hochman le da vida a Torpedo (Foto: Sony Pictures Television / Amazon MGM Studios)

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