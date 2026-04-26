A lo largo de la serie "Gen V", el spin-off de "The Boys", la actriz estadounidense Jaz Sinclair asume el rol protagonista de Marie Moreau (Foto: Amazon MGM Studios)
A lo largo de la serie "Gen V", el spin-off de "The Boys", la actriz estadounidense Jaz Sinclair asume el rol protagonista de Marie Moreau (Foto: Amazon MGM Studios)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

decidió ponerle punto final a tras solo dos temporadas, dejando a los fans sin más aventuras en la Godolkin University... justo cuando el universo atraviesa sus capítulos finales. Así, frente a esta sorpresiva cancelación, se abre una nueva etapa para el llamado Vought Cinematic Universe (VCU), el cual ya prepara otras series spin-off para mantener viva la sátira superheróica. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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Vale precisar que, aunque no habrá temporada 3, los productores Eric Kripke y Evan Goldberg han dejado claro que los personajes de “Gen V” no desaparecerán del mapa: su intención es integrarlos en la temporada 5 de “The Boys” y en futuros títulos de la franquicia.

De esta manera, la cancelación funciona más como un traslado de sede narrativa que como un borrado definitivo de Marie Moreau (Jaz Sinclair) y compañía.

Y, como sabemos, la serie spin-off sigue a un grupo de jóvenes superhéroes sometidos a pruebas extremas en una universidad controlada por Vought, donde la fama y los rankings importan tanto como salvar vidas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Gen V”:

¿QUÉ SERIES SPIN-OFF LLEGARÁN TRAS EL FINAL DE “GEN V”?

El futuro del VCU en Amazon Prime Video se respalda en dos producciones: “Vought Rising” y “The Boys: Mexico”.

Asimismo, se mantiene disponible como complemento animado, pero no se ha anunciado una nueva temporada, por lo que el foco de novedades está claramente en los dos títulos live-action.

1. “Vought Rising”

“Vought Rising” es una precuela ambientada en los años 50 que explora los orígenes de la corporación Vought, a través de un thriller de asesinato, con Soldier Boy (Jensen Ackles) y Stormfront (Aya Cash) como figuras centrales.

En ese sentido, la historia profundiza en las primeras maniobras de la empresa y en cómo se sembró el cinismo superheroico que vemos décadas después en “The Boys”.

Cabe resaltar que la serie ya terminó su rodaje y se espera su estreno en el 2027, aunque todavía no hay fecha ni mes concretos confirmados.

El actor Jensen Ackles repite su papel de Soldier Boy en "Vought Rising", serie spin-off de "The Boys" (Foto: Amazon MGM Studios)
El actor Jensen Ackles repite su papel de Soldier Boy en "Vought Rising", serie spin-off de "The Boys" (Foto: Amazon MGM Studios)

2. “The Boys: Mexico”

Por otro lado, “The Boys: Mexico” será un spin-off rodado en México, en español y con la producción ejecutiva de Diego Luna y Gael García Bernal a través de su compañía La Corriente del Golfo.

El guion corre a cargo del mexicano Gareth Dunnet-Alcocer, conocido por “Blue Beetle”, aunque el piloto sigue en desarrollo y todavía se está trabajando el libreto definitivo.

Tampoco hay reparto confirmado ni ventana de estreno oficial, por lo que solo queda esperar por novedades al respecto.

Y a ti, ¿cuál de estos proyectos te entusiasma más?

El actor Antony Starr interpreta a Homelander en las series de la franquicia "The Boys" (Foto: Amazon MGM Studios)
El actor Antony Starr interpreta a Homelander en las series de la franquicia "The Boys" (Foto: Amazon MGM Studios)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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