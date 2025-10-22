En el universo cada vez más oscuro de “The Boys”, la autoridad de Homelander ya no es incuestionable. La aparición de nuevos personajes en “Gen V” ha encendido la atención de los fanáticos, quienes especulan sobre quién podría igualar —o incluso superar— su poder. Esta nueva generación de supers está redefiniendo la jerarquía dentro de la franquicia, y los próximos capítulos prometen una confrontación épica entre los antiguos dioses y los nuevos herederos del caos.

Con la llegada de la quinta temporada, las tensiones alcanzan su punto máximo. Homelander, el símbolo de control de Vought, empieza a encontrar resistencia entre jóvenes con habilidades impredecibles y visiones diferentes sobre el poder. Desde la astucia de Harper hasta el potencial mental de Thomas Godolkin, todo indica que el reinado del líder de Los Siete podría llegar a su final más brutal.

PERSONAJES DE “GEN V” QUE SON TAN FUERTES COMO HOMELANDER

Los fans de “The Boys” ya tienen a sus favoritos para derrocar al temido Homelander. Cada uno de estos personajes introduce una amenaza única al statu quo del universo televisivo de Prime Video.

1. HARPER

Una estudiante del campus de Godolkin conocida como “el camaleón”. Puede copiar las habilidades de cualquier super durante 30 segundos, lo que la convierte en un arma impredecible. Su papel en la trama crece conforme se enfrenta a dilemas morales que ponen a prueba su humanidad.

2. MARIE MOREAU

Creada bajo el Proyecto Odessa, puede manipular la sangre a su antojo. A pesar de lo controvertido de su poder, su evolución apunta a convertirla en una figura decisiva contra los supers corruptos. Su historia podría vincularse directamente a la caída de Homelander.

Jaz Sinclair como Marie Moreau en "Gen V", spin-off de "The Boys" (Foto: Amazon Prime Video)

3. THOMAS GODOLKIN

El villano oculto detrás del telón de “Gen V”. Sus habilidades de control mental lo posicionan como una amenaza psicológica para Homelander. Su objetivo no es dominar, sino purgar el mundo de supers indignos, sin importar el costo.

4. RYAN BUTCHER

El hijo de Homelander representa la lucha interna más profunda del universo “The Boys”. Con todos los poderes de su padre, pero con una brújula moral diferente, Ryan podría ser quien equilibre la balanza entre la destrucción total y la redención.

¿Por qué Homelander no mató a Butcher en la temporada 2 de "The Boys"? (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE BOYS” 5?

“La quinta temporada de ‘The Boys’” llegará en 2026 por Prime Video, según los reportes preliminares del equipo de producción. Las grabaciones comenzaron este año y se espera que el nuevo arco argumental mantenga el tono satírico y violento que caracteriza a la serie. Los creadores prometen una confrontación directa entre Homelander y sus posibles sucesores, consolidando la conexión definitiva entre “The Boys” y “Gen V”.

¿Te interesan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.