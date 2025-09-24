En la segunda temporada de “Gen V”, Amazon Prime Video decidió subir la apuesta y presentar a un villano que está a la altura de los temores más profundos del universo de “The Boys”: Cipher. Al principio, su presencia parecía un enigma, un personaje envuelto en serenidad y confianza, interpretado con un magnetismo inquietante por Hamish Linklater. Su aura lo hacía parecer un simple superhumano con fuerza descomunal, pero el episodio 4 reveló que su poder real es mucho más complejo y perturbador de lo que cualquiera hubiera imaginado.

POR FIN SE REVELÓ LA CAPACIDAD DE CIPHER PARA CONTROLAR A OTRAS PERSONAS

Cipher no es un súper cualquiera: su habilidad principal es el control mental. A diferencia de Cate, quien necesita un contacto físico para manipular a otros, él logra someter cuerpos y voluntades a distancia, sin siquiera tocarlos. Esta diferencia lo coloca varios escalones por encima de los poderes ya conocidos en la serie.

Cipher podría ser uno de los superhéroes más fuertes del universo de "The Boys" hasta ahora (Foto: Amazon Prime Video)

La primera gran demostración de esta habilidad ocurre cuando toma el control de Jordan, obligándola a luchar contra sus propios amigos. Esa escena no solo mostró su brutal superioridad, sino que también planteó preguntas más inquietantes sobre los límites de su dominio.

El detalle que más desconcierta es que Cipher no tiene Compuesto V en su organismo. Marie, al analizar su sangre, descubre esta anomalía, lo que rompe por completo la lógica establecida en el universo de “The Boys”: ¿cómo es posible que alguien tenga poderes sin la sustancia que los crea? Esta revelación abre la puerta a teorías aún más oscuras, especialmente relacionadas con Thomas Godolkin, el científico visto al inicio de la temporada.

El misterioso vínculo entre Cipher y Godolkin es clave para entender su verdadero poder. Cate descubre a un hombre con graves quemaduras en su casa, a quien Cipher llama “Padre”. Todo apunta a que se trata del mismo Godolkin que vimos desplomarse en el laboratorio en llamas.

Esto sugiere que Cipher no es un ser independiente, sino más bien un cuerpo huésped controlado por la mente de Godolkin. Si esta teoría es cierta, no solo hablaríamos de control mental: estaríamos frente a una posesión completa, una habilidad para transferir consciencia que lo convierte en prácticamente inmortal.

LA APARENTE INMORTALIDAD DE CIPHER REFUERZA ESTA IDEA

En fotos antiguas, como la que lo muestra sosteniendo a Marie al nacer, su apariencia no ha cambiado con el tiempo. O bien envejece extremadamente lento, o el control de Godolkin sobre él le permite evitar los estragos de los años. Este matiz lo transforma en un antagonista con alcance generacional, capaz de manipular y moldear el mundo durante décadas sin que nadie sospeche.

Más aterrador aún es que Cipher parece capaz de controlar a supers de gran poder, algo que Cate nunca logró. Si pudo someter a Jordan, ¿qué lo detiene de dominar a Homelander u otros pesos pesados del universo de “The Boys”? El tráiler incluso sugiere que también posee un nivel de resistencia física o superfuerza, ya que sobrevive a intentos de asesinato con una calma casi sobrenatural. Cipher no solo manipula cuerpos: los anula, los supera y los convierte en armas bajo su mando.

El misterio sobre sus verdaderos límites va más allá del combate. Cipher insiste en entrenar a Marie para que libere todo su potencial, lo que sugiere que su poder, por increíble que sea, tiene ciertas restricciones. La teoría de que busca un trasplante completo de cuerpo usando las habilidades de Marie refuerza la idea de que todavía depende de otros para mantener su dominio. No obstante, la forma en la que se mueve entre la manipulación y la enseñanza lo convierte en un villano ambiguo, con un propósito que aún no se ha revelado por completo.

Su visión parece ir más allá de un simple deseo de poder. Cipher habla de un mundo dominado por seres divinos, como si quisiera derrocar la jerarquía de Homelander para instaurar un orden nuevo. Si realmente busca reemplazar al líder más temido de “The Boys”, no sería solo una amenaza local para la Generación V: estaría desafiando directamente los cimientos del universo entero.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.