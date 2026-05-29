Si llevas semanas sin poder quitarte “From” de la cabeza, bienvenido al club. Y es que la cuarta temporada de la serie de terror y ciencia ficción de MGM+ ha venido entregando episodios que dejan a cualquiera con la mandíbula en el suelo, y justo cuando la tensión se volvía insoportable llegó la noticia que nadie quería escuchar: el siguiente capítulo no iba a aparecer cuando todos lo esperaban. Por eso, aquí te explico qué pasó con la fecha del episodio 6, a qué hora llega, cómo verlo y qué dejó pendiente la producción para que llegues preparado.

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Vale precisar que el show televisivo, creado por John Griffin y con Jack Bender—uno de los padres de “Lost”—como productor ejecutivo, narra la historia de una comunidad de personas atrapadas en un pueblo misterioso del que nadie puede escapar.

Así, en esta cuarta entrega, el ritmo se ha acelerado de manera notable y el fandom lleva semanas en modo detective total, con teorías, hilos interminables en redes sociales y debates sobre qué significa cada símbolo, cada visión y cada criatura que aparece en pantalla.

De esta manera, el proyecto se ha convertido en uno de los referentes más sólidos del terror psicológico con toques de misterio sobrenatural en la TV de los últimos años.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From” - Temporada 4:

¿POR QUÉ SE RETRASÓ EL EPISODIO 6 DE “FROM” - TEMPORADA 4?

Después de que el episodio 5 de la cuarta entrega de la serie se emitiera el pasado 17 de mayo del 2026, muchos fans daban por sentado que el capítulo 6 llegaría siete días después, siguiendo el patrón semanal habitual de la ficción.

Sin embargo, MGM+ incluyó una pausa en el calendario de la temporada, corriendo la fecha de estreno una semana hacia adelante.

Y si bien la razón oficial de la reprogramación no ha sido confirmada por la plataforma, la hipótesis que circula con más fuerza apunta al fin de semana del Memorial Day (Día de los Caídos) en Estados Unidos, período en el que el consumo de streaming baja porque muchos espectadores viajan o pasan tiempo fuera de casa.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “FROM” - TEMPORADA 4?

El episodio 6 de la temporada 4 de “From”, titulado “The Heart Is a Lonely Hunter”, se estrena el domingo 31 de mayo del 2026.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “FROM” - TEMPORADA 4?

En este capítulo, la serie respeta su horario habitual: las 9:00 p.m. (ET) de Estados Unidos, lo que equivale a las 6:00 p.m. (PT).

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE “FROM” - TEMPORADA 4?

“From” es una producción del catálogo de MGM+, plataforma que se puede contratar de forma directa a través de su aplicación propia, o como canal adicional dentro de Amazon Prime Video, Apple TV, Fubo y otros servicios de streaming con complementos disponibles.

Este es el LINK OFICIAL del capítulo.

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM” Y QUÉ VIENE DESPUÉS?

El episodio 5 de la cuarta entrega de la serie, titulado “What A Long Strange Trip It’s Been”, fue uno de los más intensos de la temporada.

Aquí, Jade (David Alpay) finalmente vivió el viaje de hongos que los fans llevaban anticipando, y lo que encontró fue tanto revelador como aterrador.

Según lo reportado por Primetimer, las visiones lo convencieron de que sabe cómo salvar a los niños, y la pista lo condujo hasta un túnel detrás de una puerta secreta en la Colony House.

Igual de impactante resultó la revelación sobre su propio destino: en cada reencarnación, los propios habitantes del pueblo lo mataban al descubrir que era él a quien los niños llamaban.

Asimismo, en el lago de la comunidad, Donna (Elizabeth Saunders), Tabitha (Catalina Sandino Moreno) y Ethan (Simon Webster) se enfrentaron a muñecas de tamaño real cobradas de vida, mientras Sophia (Julia Doyle) continuó su campaña de manipulación contra Mari (Kaelen Ohm).

De esta forma, el episodio 6 trae consigo una sinopsis que promete tensión al máximo: Boyd (Harold Perrineau) y Jade enfrentan un conflicto sobre si confiar en el conocimiento que este último adquirió en sus visiones, mientras noticias muy perturbadoras desde el asentamiento llegan hasta el pueblo.

Y tú, ¿ya estás listo para disfrutarlo?

Ethan Matthews, el miembro más joven de la familia Matthews en la serie "From", está interpretado por el actor canadiense Simon Webster (Foto: MGM International TV Productions)

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