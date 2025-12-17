CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del romántico final de la tercera temporada de “El niñero” (“The Manny” en inglés), los fanáticos de las comedias mexicanas de Netflix se preguntan si la historia de la ejecutiva Jimena Lemus (Sandra Echeverría) y el ranchero Gabriel (Iván Amozurrutia) continuará en una cuarta entrega, dónde se ahonde más en su vida familiar y deban lidiar con nuevos problemas y obstáculos. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En los nuevos episodios, Jimena y sus hijos se refugian en el rancho de Gabriel hasta que se resuelvan los problemas ocasionados por Matías. Tras un año de relación, la pareja parece encontrar el equilibrio en sus vidas, pero el regreso de Violeta, quien ahora tiene una bebé, lo cambia todo. Además, Sofía (Cassandra Iturralde) quiere regresar a la ciudad y recuperar su lugar en la escuela.

Aunque Jimena se libra de problemas legales, su imagen se ha visto muy afectada y una periodista llamada Melissa (Sylvia Saenz) se encarga de empeorar la situación. ¿Qué tiene en contra de la directora de la financiera Lemus? Jimena decide regresar a la ciudad para resolver el problema de una vez por todos, lo que la obliga a distanciarse de Gabriel, quien planea pedirle matrimonio.

Gabriel (Iván Amozurrutia) planea proponerle matrimonio a Jimena, pero no encuentra el momento perfecto en la tercera temporada de "El niñero" (Foto: Netflix)

“EL NIÑERO” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de “El niñero”, pero el último capítulo de la serie mexicana creada por Carolina Rivera plantea un cierre adecuado para la historia de Gabriel y Jimena. No obstante, también es posible que marque el inicio de una nueva etapa.

Al final de la tercera temporada, mientras Sofía y Claudia deciden hacer pública su relación, las conclusiones de una investigación sobre Fernández benefician en más de un aspecto a Jimena y Gabriel, ya que su caminos se vuelven a cruzar tras un distanciamiento ocasionado por varios factores.

La pareja acepta que no pueden estar separados y deciden darse una nueva oportunidad, y Gabriel finalmente puede pedirle matrimonio. Por su parte, Violeta comprende que su sueño de formar una familia con su mejor amigo no puede hacerse realidad, y acepta que solo sea el padre de su hija.

Aunque Jimena se estaba acercando a Mauricio, quien la ayudó a resolver sus problemas legales, no puede olvidar a Gabriel y termina con esa relación. La tercera temporada termina con una romántica boda. Así que, una cuarta entrega de “El niñero” podría mostrar la vida de casados de la ejecutiva y el ranchero.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y decidir renovar o cancelar un proyecto.

Jimena (Sandra Echeverría) y Gabriel (Iván Amozurrutia) se casan al final de la tercera temporada de "El niñero" y forman una gran familia (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL NIÑERO”?

La tercera temporada de “El niñero” está disponible en Netflix desde el 17 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí