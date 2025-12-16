Este 2025, Netflix ha apostado por documentales como “Aileen: Queen of the Serial Killers”, “The Perfect Neighbor”, “Unknown Number: The High School Catfish”, “Amy Bradley Is Missing” y “The Carman Family Deaths”, y en el último mes del año presenta una nueva producción. Se trata de “Asesinato en Mónaco” (“Murder in Monaco” en su idioma original), que explora la vida de Edmond Safra y el misterio que rodea su fallecimiento. ¿Cuándo se estrena? A continuación, te comparto este y otros detalles relevantes.

Edmond Safra, quien fue uno de los banqueros más ricos del mundo y sufría la enfermedad de Parkinson, murió por asfixia por humo tras un incendio en su lujoso ático el 3 de diciembre de 1999 junto a su enfermera Vivian Torrente. Ted Maher, un exveterano del Ejército de Estados Unidos que también trabajó como enfermero de Edmond, confesó haber iniciado el incendio en una papelera.

“Murder in Monaco” fue dirigida por Hodges Usry, con Ali Brown, John Battsek y Sarah Thomson como productores. El documental combina registros judiciales, imágenes de archivo y entrevistas con periodistas, profesionales del derecho y personas con información privilegiada. Lady Colin Campbell, una figura de la alta sociedad, también aparece en esta producción.

Ted Maher comparte su testimonio en la película documental "Asesinato en Mónaco" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “ASESINATO EN MÓNACO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Asesinato en Mónaco” se ambienta en 1999 y retrata la historia de “uno de los hombres más ricos del mundo aparece muerto en su penthouse. Este documental desentraña el misterioso asesinato del banquero multimillonario Edmond Safra.”

Por lo que he visto en el tráiler, este documental se centra en lo que realmente sucedió con el fundador de numerosos bancos importantes en todo el mundo, como el Republic National Bank of New York y el Trade Development Bank. Además, se profundiza en las medidas de seguridad del ático de Safra, los desafíos de salvaguardar una vasta fortuna y el estilo de vida aristocrático.

¿CÓMO VER “ASESINATO EN MÓNACO”?

“Asesinato en Mónaco” se estrenará el miércoles 17 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo documental solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “MURDER IN MONACO”

¿QUIÉNES APARECEN EN “ASESINATO EN MÓNACO”?

Lady Colin Campbell, es una autora, socialité y personalidad televisiva británica de origen jamaicano.

Ted Maher, enfermero estadounidense y ex Boina Verde que fue condenado por el incendio provocado que causó la muerte de Safra.

Catherine Messineo, comandante de la Brigada Criminal de Niza.

Expertos y periodistas

Lady Colin Campbell es una personas entrevistadas en la película documental "Asesinato en Mónaco" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “MURDER IN MONACO”

“Asesinato en Mónaco”, producida por Ventureland, tiene una duración aproximada de 90 minutos, es decir, 1 hora y 30 minutos.

