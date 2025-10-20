“La vecina perfecta” se ha convertido en uno de los contenidos más vistos actualmente en Estados Unidos, y no es para menos. Esta cinta documental no solo atrapa por su tensión y relevancia social, sino porque habla de nosotros, del miedo, del barrio, de cómo una queja puede escalar hasta una tragedia. Si buscas una historia que te haga cuestionar lo que ocurre a tus espaldas, este título es imprescindible.

¿DE QUÉ TRATA “LA VECINA PERFECTA”?

“La vecina perfecta” narra los hechos reales ocurridos en la primavera de 2023 en Ocala, Florida, donde una mujer blanca llamada Susan Lorincz —quien se definía como “la vecina ideal”— disparó a través de su puerta frente a una madre negra de cuatro hijos, Ajike “AJ” Owens, luego de una escalada de disputas vecinales aparentemente triviales.

El momento en el que es detenida Susan Lorincz, algo que vemos en "La vecina perfecta" (Foto: Netflix)

La cinta desmenuza cómo las quejas constantes de Lorincz por niños que jugaban en un terreno cercano, llamadas a la policía, códigos raciales y una ley local de defensa propia (la ley “stand-your-ground”) convergieron en un resultado fatal.

La forma en que se cuenta la historia resulta especialmente impactante. En lugar de recreaciones o entrevistas tradicionales, el director Geeta Gandbhir construye el documental casi enteramente con grabaciones reales: cámaras corporales de la policía, videos de vigilancia, llamadas de emergencia, todo para que el espectador experimente el relato como testigo. Construye una atmósfera de tensión creciente en la que la vecina perfecta deviene amenaza latente.

El elenco como tal es más bien testimonial, ya que lo fundamental son los materiales de archivo, pero destacan las voces que aparecen: la de Owens y su familia, la de testigos, oficiales y vecinos. No hay “actores” protagonistas en el sentido clásico, pero sí protagonistas reales cuyas vidas fueron afectadas de forma irreversible por esta tragedia. El enfoque le da al documental una crudeza que pocas veces se ve en el género true-crime.

¿CÓMO Y DÓNDE VER “LA VECINA PERFECTA”?

Para verla, solo necesitas estar suscrito a Netflix. En Estados Unidos, los precios actualizados para 2025 son los siguientes: el plan Standard con anuncios cuesta US$7.99 al mes, el plan Standard sin anuncios cuesta US$17.99 al mes, y el plan Premium (que incluye calidad 4K Ultra HD y hasta cuatro pantallas simultáneas) está en US$24.99 al mes.

Más allá del caso en sí, el documental lanza preguntas más profundas: ¿qué lugar ocupan las leyes de “defensa propia” en nuestra sociedad?, ¿qué tan seguros estamos cuando el miedo se convierte en arma?, ¿cómo funciona el vecino que observa, reporta y actúa?

Ver “La vecina perfecta” es más que entretenimiento: es un espejo incómodo sobre la convivencia, la raza, el poder y la violencia que acecha detrás de puertas cerradas.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.