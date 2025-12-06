Tras su estreno en Netflix, el 5 de diciembre de 2025, “El precio de una confesión” (“The Price of Confession” en inglés y “Jabaekui Daega” en su idioma original) se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de la plataforma de streaming de la N roja. Por lo tanto, los fanáticos de las producciones coreanas están interesados en conocer más detalles sobre la ficción dirigida por Lee Jung-hyo a partir del guion de Kwon Jong-kwan que narra la historia de dos mujeres que hacen una trato en prisión para que una recupere su libertad a cambio de asesinar a otra persona.

An Yun‑su (Jeon Do-yeon) es acusada del brutal asesinato de su esposo. Aunque ella insiste en su inocencia, la sentencian a cadena perpetua. En la cárcel, conoce a Mo-eun (Kim Go-eun), una mujer que asesinó a una pareja de dentistas y busca eliminar al hijo de las víctimas. Desesperada por reunirse con su hija Sop, Yun-su acepta las condiciones de “la bruja” y recupera su libertad.

A pesar de que Mo-eun asume la culpa por el asesinato del esposo de Yun-su, todavia pede retractarse, así que la profesora de arte debe cumplir con su parte del trato. Debido a que no desea convertirse en una asesina, intenta averiguar quién es el verdadero asesino. Pero no es una tarea sencilla. Entonces, “El precio de una confesión” ¿se basa en una historia real?

An Yun‑su (Jeon Do-yeon) hace trato de Mo-eun para volver a estar con su hija Sop en la serie coreana "El precio de una confesión" (Foto: Netflix)

“EL PRECIO DE UNA CONFESIÓN” ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

Aunque “El precio de una confesión” no se basa en una historia de la vida real ni en una novela, el thriller coreano protagonizado por Jeon Do-yeon y Kim Go-eun explora temas comunes en los crímenes reales y los múltiples elementos que intervienen en una investigación criminal.

También aborda temas como acusaciones injustas, corrupción y venganza personal. Y comparte elementos con casos reales y otras narrativas de crímenes reales, como el drama británico " A Confession", que narra la historia real del Detective Superintendente Stephen Fulcher y su búsqueda del asesino en serie Christopher Halliwell.

Aunque “The Price of Confession” presenta una historia ficticia, se grabó en un centro de detención real. El equipo de producción transformó un antiguo lugar en el Centro de Detención Gyeonggi Bukbu para el rodaje, que se realizó en la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur, y sus alrededores.

Por lo tanto, este emocionante y conmovedor drama no es una adaptación directa de un caso de la vida real, pero está inspirada en elementos de crímenes reales. Con los giros de trama que incluye que te hacen cuestionar la realidad, juega con la idea de historias reales.

Mo-eun (Kim Go-eun) esconde un terrible secreto que la motiva a buscar venganza en la serie surcoreana "El precio de una confesión" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL PRECIO DE UNA CONFESIÓN”?

“El precio de una confesión” está disponible en Netflix desde el 5 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí