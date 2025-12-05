CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que se resolvieran los misterios principales de la primera entrega de “El precio de una confesión” (“The Price of Confession” en inglés y “Jabaekui Daega” en su idioma original), lo fanáticos de las series surcoreanas y de los thrillers se preguntan si existe la posibilidad de que la historia de An Yun‑su (Jeon Do-yeon) continúe en una segunda temporada. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En los doce primeros episodios de la serie dirigida por Lee Jung-hyo a partir del guion de Kwon Jong-kwan, Ahn Yoon-soo es culpada del brutal asesinato de su esposo y aunque asegura ser inocente, la sentencian a cadena perpetua. Desesperada por recuperar su libertad y reunirse con su hija, acepta la propuesta de Mo-eun (Kim Go-eun): asesinar a otra persona a cambio de que “la bruja” asuma la culpa por su crimen.

Una vez fuera, cumplir el trato no resulta tan sencillo. Aunque considera no hacerlo, comprende que de alguna manera Mo-eun la tiene vigilada y puede acercarse a la pequeña Sop, así que decide cometer el asesinato. Pero antes investiga a la víctima y descubre las motivaciones de Mo-eun. Entonces, ¿habrá temporada 2 de “El precio de una confesión”?

An Yun‑su (Jeon Do-yeon) acepta el trato de Mo-eun (Kim Go-eun) para recuperar su libertad en la serie coreana “El precio de una confesión” (Foto: Netflix)

“EL PRECIO DE UNA CONFESIÓN” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque Netflix aún no ha confirmado una segunda entrega de la serie coreana protagonizada por Jeon Do-yeon, Kim Go-eun, Park Hae-soo y Jin Seon-kyu, el último capítulo resuelve las preguntas principales, así que todo parece indicar que la dramática historia de Ahn Yoon-soo tiene un cierre adecuado.

Al final de la primera temporada de “El precio de una confesión”, mientras los cabos sueltos de ambos asesinatos comienzan a unirse, Baek y Jeong‑gu reciben un video escalofriante. Además, Mo Eun tiene un mensaje final para Yun‑su.

Las motivaciones de Mo-eun son expuestas a lo largo de la serie, se demuestra la inocencia de An Yun‑su y se revela al verdadero culpable del brutal asesinato del artista Lee Ki‑dae, así que no parecen quedar misterios por resolver. Por lo tanto, es poco probable que esta serie consiga una renovación.

Además, la mayoría de producciones solo cuenta con una temporada. Son pocas las que son pensadas para más de una entrega o consiguen una renovación debido a su éxito. En cualquier caso, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix.

An Yun‑su (Jeon Do-yeon) recupera su vida al final de la primera temporada de la serie surcoreana "El precio de una confesión" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL PRECIO DE UNA CONFESIÓN”?

“El precio de una confesión” está disponible en Netflix desde el 5 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

