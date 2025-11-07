Misterio, suspenso e intriga es lo que veremos en “El precio de una confesión”, la serie coreana que llega en diciembre a Netflix. Además de su inquietante trama, reunirá a reconocidas estrellas, cuyas actuaciones prometen interpretaciones intensas desde su primer episodio. ¿De qué trata y cuándo se estrena exactamente? Todo lo necesitas conocer en los siguientes párrafos, así que presta mucha atención.

Esta producción está dirigida por Lee Jeong Hyo, quien también estuvo al frente de “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”; asimismo, está escrita por Kwon Jong Kwan, de “Prueba de inocencia”.

La historia sangrienta detrás de “El precio de una confesión”: dos protagonistas y un destino marcado (Foto: Production H / Studio Dragon)

¿DE QUÉ TRATA “EL PRECIO DE UNA CONFESIÓN”?

“El precio de una confesión” (en su dioma original “Jabaekui Daega”) gira en torno a la sangrienta historia de dos mujeres que fueron acusadas de asesinato. An Yunsu es una de ellas, cuya vida familiar se derrumba tras el crimen de su esposo, por lo que luchará para demostrar su inocencia. La otra persona es Mo Eun, apodada por las reclusas como “Bruja” por su capacidad de leer al resto. Ambas se conocerán cuando son trasladadas a prisión.

Al notar la angustia de An Yunsu por salir de la cárcel, Bruja le propone un trato: decir que fue ella quien mató al esposo de la otra presa; sin embargo, el precio que debe pagar la mujer tras salir en libertad será muy alto, ya que la viuda deberá llevar a cabo un asesinato.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE LA SERIE SURCOREANA

¿CUÁNDO DE ESTRENA “EL PRECIO DE UNA CONFESIÓN”?

“El precio de la confesión” se estrena mundialmente el 5 de diciembre de 2025 por Netflix; por tanto, para disfrutar los episodios de este drama, que mezcla juego psicológico, debes contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Cuando An Yunsu es interrogada por el asesinato de su esposo en “El precio de una confesión” (Foto: Production H / Studio Dragon)

CONOCE MÁS SOBRE LOS PERSONAJES PRINCIPALES

AN YUNSU. Es una profesora de arte, cuya vida tranquila cambia tras el asesinato de su esposo. A raíz de esta tragedia, ella deberá enfrentarse a una realidad que jamás había imaginado en medio de la sospecha y la desesperación.

Es una profesora de arte, cuya vida tranquila cambia tras el asesinato de su esposo. A raíz de esta tragedia, ella deberá enfrentarse a una realidad que jamás había imaginado en medio de la sospecha y la desesperación. MO-EUN. Es una misteriosa mujer que es apodada “Bruja”, debido a que puede ver cómo se siente el resto. Ella se presenta ante Yunsu y le propone un plan: culparse del crimen, pero a cambio pedirá que la mujer cometa un asesinato.

Es una misteriosa mujer que es apodada “Bruja”, debido a que puede ver cómo se siente el resto. Ella se presenta ante Yunsu y le propone un plan: culparse del crimen, pero a cambio pedirá que la mujer cometa un asesinato. BAEK DONG-HUN. Un fiscal que se ha ganado el respeto de sus colegas por su trabajo, toda vez que investiga a fondo cada caso para llegar a la verdad. El analizará la situación de Yunsu y determinará si sale libre o continúa presa.

En "El precio de una confesión", Mo Eun es la misteriosa mujer apodada "Bruja" (Foto: Production H / Studio Dragon)

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ELENCO DE “EL PRECIO DE UNA CONFESIÓN”?

Jeon DoYeon como An Yunsu

Kim GoEun como Mo Eun

Park Hae-soo como el fiscal Baek Dong-hun

Jin Sun-kyu como Jang Jeong-gu, defensor de An Yunsu

"El precio de una confesión" es la propuesta más arriesgada en televisión (Foto: Production H / Studio Dragon)

