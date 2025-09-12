Este 12 de septiembre de 2025 aterrizó en Netflix “Tú y todo lo demás”, un conmovedor drama coreano que sigue a dos mujeres que tras conocerse en la infancia formaron una gran amistad llena de altibajos por los celos que le tenía Ryu Eun-jung a Cheon Sang-yeon; y aunque con el paso del tiempo se separan, ellas se reencuentran – sin planificarlo – varios años después, pero esta vez ante un escenario cargado de muchos desafíos: la lucha de una de ellas contra el cáncer. ¿Cuál fue el final de esta producción? En los siguientes párrafos, te cuento lo que pasó en el último episodio.

Vale precisar que a lo largo de la serie, de 15 episodios, veremos la larga y complicada relación de amor y odio entre ambas, desde su amistad en la escuela hasta su juventud, mostrándonos cómo su vínculo evoluciona con el tiempo. Tras estar distanciadas, se vuelven a ver las caras a los 42 años. “La conmovedora narrativa profundiza en su pasado común, sus caminos separados para convertirse en guionistas y directores de cine de éxito, y el impacto duradero que han tenido en sus vidas”, se lee en la sinopsis oficial.

Cuando Ryu Eun-jung a Cheon Sang-yeon se conocieron e hicieron inseparables en "Tú y todo lo demás" (Foto: Kakao Entertainment)

¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE “TÚ Y TODO LO DEMÁS”?

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! En episodio 15 de “Tú y todo lo demás”, Sang-yeon fue llevada de urgencia al hospital tras desmayarse. Es aquí donde Eun-jung recibe la noticia de que su amiga no tiene la posibilidad de recuperarse, algo que la deja devastada. Una vez que le dan de alta, van juntas a la playa en busca del lugar de descanso de su madre.

Cuando regresan, Eun-jung le sirve un plato de comida, y aunque Sang-yeon come feliz, su cuerpo lo rechaza y termina vomitando; en ese instante, su amiga se da cuenta que esto ocurre a diario. Más adelante, ella se pone a trabajar en su escritorio y encuentra por casualidad un correo electrónico de una clínica de eutanasia en Suiza, por lo que no duda en confrontar a Sang-yeon, quien le comenta que al sentir mucho dolor y tras haber buscado todo para curarse, decidió que era lo mejor.

Ya de noche, Eun-jung conversa con Sang-yeon, quien le dice que no debería ir porque dicha situación la atormentará; sin embargo, ella decide que lo mejor es no dejarla sola y acompañarla a Suiza. Pese a que está decidida, por poco no llega al aeropuerto. Una vez que arriban, tratan de disfrutar al máximo visitando varios lugares, tomándose fotos, comiendo y más. En esa complicidad, Sang-yeon le cuenta sobre su matrimonio, divorcio y por qué pensó que un hijo arreglaría su vida hasta que descubrió que tenía cáncer.

En "Tú y todo lo demás", las dos estaban muy unidas, pero una de ellas sentía celos de la otra (Foto: Kakao Entertainment)

Posteriormente, llega personal de eutanasia para hacerle saber que está en pleno uso de sus facultades mentales para tomar la decisión por sí misma, luego la invitan a ir al lugar donde le harán la intervención deliberada para terminar con su vida.

Al ser la última noche de Sang-yeon, las dos hablan sobre cómo su amistad influyó en la vida de cada una; y pese a que no todo fue color de rosa, saben que sin la otra no hubieran crecido como personas. Al amanecer, le entrega una llave de su diario a su amiga y se despide de ella para que se retire, pero Eun-jung decide quedarse.

Por última vez, los médicos le piden su consentimiento y ella lo aprueba. Mientras le administran la droga, Eun-jung llora desconsoladamente a su lado. La escena es desgarradora: Sang-yeon respira agitadamente hasta que de un momento a otro se detiene.

Más adelante, vemos a Eun-Jung delante de la misma playa donde fue con su amiga y dice: “Tuve que esperar bastante tiempo para poder poner una foto tuya en mi escritorio. Para finalmente tener el valor de despedirme de ti. Adiós, mi amiga a quien amé y odié, Cheon Sang-Yeon”. Así termina la serie “Tú y todo lo demás”.

En "Tú y todo lo demás", la escena más desgarradora se da cuando muere Cheon Sang-yeon (Foto: Kakao Entertainment)

