Netflix vuelve a apostar por el poderoso universo de los dramas coreanos históricos con “Aema”, una miniserie dirigida y escrita por Lee Hae-young que desafía los convencionalismos de la industria y rescata la voz de las mujeres tras la creación del legendario filme “Madame Aema”. Protagonizada por Lee Ha-nee y Bang Hyo-rin, la serie se estrenó el 22 de agosto de 2025 y en solo días se instaló entre las tendencias globales de la plataforma.
A lo largo de seis episodios, el espectador es transportado a Chungmuro, el vibrante barrio del arte y el cine en la Corea de los años 80. En este contexto, “Aema” entrelaza la rivalidad y la sororidad de sus protagonistas mientras desnudan los abusos y prejuicios de una industria dominada por hombres. Su cuidada ambientación y enfoque de género se han convertido a la producción en tema de conversación, sobre todo para una generación de espectadores que exige relatos auténticos y representación diversa.
¿DE QUÉ TRATA LA MINISERIE COREANA “AEMA”?
La trama comienza cuando Jung Hee-ran, una famosa actriz de la época, regresa de un festival internacional para enfrentar su mayor desafío: el papel en la escandalosa “Madame Aema”, cinta erótica obligada por contrato. A su lado aparece Shin Joo-ae, una aspirante a estrella que ve en el proyecto su única oportunidad, lo que inicialmente provoca conflictos. Pronto, ambas mujeres descubren que deben unirse para enfrentar la explotación, la censura y el machismo imperante en Chungmuro. El hallazgo de un libro de contabilidad con secretos turbios de la industria será el punto de inflexión que sellará su alianza.
EL ELENCO DE “AMEA”
La serie cuenta con un elenco de primer nivel:
- Lee Ha-nee como Jung Hee-ran, la actriz más popular de los 80, sofisticada y combativa.
- Bang Hyo-rin como Shin Joo-ae, una joven que se abre paso a cualquier precio.
- Jin Seon-kyu da vida al ambicioso productor Gu Joong-ho.
- Cho Hyun-chul interpreta a Kwak In-woo, director en busca de equilibrio entre arte y realismo.
- Completan el elenco: Kim Sun-young, Lee Joo-young, Kim Jong-soo, entre otros talentos del panorama coreano actual.
¿CÓMO VER “AEMA” EN NETFLIX?
“Aema” está disponible en Netflix desde el 22 de agosto de 2025 y consta de seis episodios con una duración de entre 47 y 68 minutos. Para ver la miniserie -para mayores de 16 años-, solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.
