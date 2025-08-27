Netflix vuelve a apostar por el poderoso universo de los dramas coreanos históricos con “Aema”, una miniserie dirigida y escrita por Lee Hae-young que desafía los convencionalismos de la industria y rescata la voz de las mujeres tras la creación del legendario filme “Madame Aema”. Protagonizada por Lee Ha-nee y Bang Hyo-rin, la serie se estrenó el 22 de agosto de 2025 y en solo días se instaló entre las tendencias globales de la plataforma.

A lo largo de seis episodios, el espectador es transportado a Chungmuro, el vibrante barrio del arte y el cine en la Corea de los años 80. En este contexto, “Aema” entrelaza la rivalidad y la sororidad de sus protagonistas mientras desnudan los abusos y prejuicios de una industria dominada por hombres. Su cuidada ambientación y enfoque de género se han convertido a la producción en tema de conversación, sobre todo para una generación de espectadores que exige relatos auténticos y representación diversa.

¿DE QUÉ TRATA LA MINISERIE COREANA “AEMA”?

La trama comienza cuando Jung Hee-ran, una famosa actriz de la época, regresa de un festival internacional para enfrentar su mayor desafío: el papel en la escandalosa “Madame Aema”, cinta erótica obligada por contrato. A su lado aparece Shin Joo-ae, una aspirante a estrella que ve en el proyecto su única oportunidad, lo que inicialmente provoca conflictos. Pronto, ambas mujeres descubren que deben unirse para enfrentar la explotación, la censura y el machismo imperante en Chungmuro. El hallazgo de un libro de contabilidad con secretos turbios de la industria será el punto de inflexión que sellará su alianza.

Shin Joo-ae, una aspirante a estrella en "Aema"(Foto: Netflix)

EL ELENCO DE “AMEA”

La serie cuenta con un elenco de primer nivel:

Lee Ha-nee como Jung Hee-ran, la actriz más popular de los 80, sofisticada y combativa.

Lee Ha-nee como Jung Hee-ran en "Aema", la actriz más popular de los 80 (Foto: Netflix)

Bang Hyo-rin como Shin Joo-ae, una joven que se abre paso a cualquier precio.

como Shin Joo-ae, una joven que se abre paso a cualquier precio. Jin Seon-kyu da vida al ambicioso productor Gu Joong-ho.

da vida al ambicioso productor Gu Joong-ho. Cho Hyun-chul interpreta a Kwak In-woo, director en busca de equilibrio entre arte y realismo.

interpreta a Kwak In-woo, director en busca de equilibrio entre arte y realismo. Completan el elenco: Kim Sun-young, Lee Joo-young, Kim Jong-soo, entre otros talentos del panorama coreano actual.

¿CÓMO VER “AEMA” EN NETFLIX?

“Aema” está disponible en Netflix desde el 22 de agosto de 2025 y consta de seis episodios con una duración de entre 47 y 68 minutos. Para ver la miniserie -para mayores de 16 años-, solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

