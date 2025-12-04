CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Ambienta en 1854 en territorio de Washington, “Los abandonados” (“The Abandons” en su idioma original) es una serie western de Netflix que narra la historia de dos matriarcas, Constance Van Ness (Gillian Anderson) y Fiona Nolan (Lena Healey), que se enfrentan por proteger a sus terrenos, su familia y su legado. Ambas mujeres son muy diferentes, pero están dispuestas a todo por proteger lo que les importa. ¿Hasta dónde llegan para cumplir sus objetivos? ¿Qué sacrifican? ¿Quién sobrevive en el drama creado por Kurt Sutter?

Constance, que lidera una familia adinerada y poderosa, está obsesionada con comprar el suelo rico en plata de Jasper Hollow, en el límite de la floreciente ciudad fronteriza de Angel’s Ridge. Pero los propietarios de las tierras, Walter Paxton (Brían F. O’Byrne), Quentin Serra (Clayton Cardenas) y Miles Alderton (Ryan Hurst) se niegan a vender. Para presionarlos, Constance ha utilizado distintas artimañas, pero no ha conseguido nada más que enfurecerlos.

Aunque Constance ha realizado ataques contra las cuatro familias, su principal rival es Fiona, una matriarca feroz que protege a su hijos adoptivos: Elias (Nick Robinson), Dahlia (Diana Silvers), Albert (Lamar Johnson) y Lilla Belle (Natalia Del Riego), quienes son leales con la mujer quien les permitió ser parte de una familia.

Dahlia Teller (Diana Silvers) apuñala a Willem Van Ness tras ser abusada por él en la serie western "Los abandonados" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LOS ABANDONADOS”?

La rivalidad de ambas familias llega a otro nivel en “Los abandonados” cuando Willem Van Ness (Toby Hemingway) abusa sexualmente de Dahlia y ella lo apuñala. Aunque fue para defenderse, la familia de Fiona es consciente de que el sheriff no actuará en contra de los Van Ness, así que prefieren no alertar a nadie hasta saber si el herido logrará sobrevivir. Miles y Quentin son testigos de la situación y acuerdan tomar una decisión al día siguiente.

Fiona se ofrece a cuidar al joven durante la noche, pero en lugar de eso lo asesina por lastimar a su hija. Cree que es la mejor forma de solucionar el problema y evitar una guerra contra Constance. Mientras ofrece consuelo a Dahlia, le confiesa que su esposo no cayó por accidente. Ella lo empujó, casada de tantas golpizas por no poder tener hijos.

Mientras Constance busca a su hijo desaparecido y sospecha de Dahlia, por la fijación que Willem tenía con ella. Fiona y sus aliados votan entre dar aviso a las autoridades o deshacerse del cuerpo. La elección termina en empate, pero Walter Paxton se une la votación después del asesinato de su perro. El grupo entierra el cadáver de Willem, debajo de la mascota de Paxton.

Cuando Fiona y Dahlia se confiesan con un hombre de Dios, descubren hasta dónde llega el poder de Constance. No obstante, logran evitar que sus secretos lleguen a oídos de los Van Ness. Durante un enfrentamiento entre la tribu indigena de los Cayuse y unos soldados, un hombre fue gravemente herido y terminó al cuidado de Fiona. Tras su muerte, la protagonista de “Los abandonados” lo utiliza para que Constance crea que se trata de su hijo.

Debido a que el cuerpo fue atacado por los lobos, Constance no parece ser capaz de determinar si se trata de Willem o no. Sin embargo, lo acepta y organiza un funeral. Durante el servicio religioso, unos bandidos toman el lugar en busca de Arkasha, el hombre que vende armas y que los estafó para entregarle el armamento a la matriarca de los Va Ness, quien también contrató a Roache (Michiel Huisman) y sus hombres para hacer el trabajo sucio de expandir su negocio minero.

Garret Van Ness (Lucas Till) se debate entre seguir los pasos de su madre en la serie western "Los abandonados" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LOS ABANDONADOS”?

¿Constance consigue las tierras de Fiona?

Gracias a la habilidad de Miles Alderton con las armas y a la valentía de otros miembros del pueblo, logran deshacerse de los atacantes, pero sufren algunas bajas. La terrible situación no solo expone el secreto de Miles: en el pasado también fue bandido, también presiona a Constance para ofrecerle resultados a su socio Vanderbilt. Por eso, habla con Fiona para conseguir al menos una parte del terreno.

El trato podría beneficiar al pueblo, así que Fiona promete hablar con sus aliados, quien realizan otra votación y acuerdan vender solo una parte. No obstante, durante la siguiente reunión de las protagonistas de “Los abandonados”, Constance admite sus pecados, pero Fiona no puede hacer lo mismo, y no puede confiar en la líder de los Van Ness, así que se niega a vender.

En medio de la rivalidad, el amor surge entre Elias y Trisha Van Ness (Aisling Franciosi). A pesar de todo lo que los separa, ellos se entregan a sus sentimientos y tienen fe en que las cosas mejoran tras la venta. Sin embargo, al enterarse de que el trato no se concretó Trisha cree que Elias la engañó. En tanto, él reprocha a su madre por sus decisiones egoístas. Aunque se enfrentan, logran resolver sus diferencias por el bien de su familia.

¿Quién sobrevive? ¿Constance o Fiona?

Ante otra negativa, Constance decide buscar otra manera de conseguir esas tierras. Su hijo Garret (Lucas Till) propone presionar a Miles con revelar su secreto. Además, los Van Ness orquestan un ataque para evitar la tregua entre las autoridades y los Cayuse. Jack Cree (Michael Greyeyes), el fiel empleado de Emmet Van Ness, intenta detener el ataque luego de hablar con Constance para desistir de ese plan.

No puede evitar una muerte, pero sí una masacre. Luego de traicionar a Constance, advierte a Fiona y los otros sobre los planes de Van Ness y se marcha. ¿A dónde? ¿Volverá? Aunque Garret tenía sus dudas, al final decide apoyar por completo a su madre. Pero Trisha no está de acuerdo con el proceder de su familia e intenta exponerla. Por supuesto, su madre no se lo permite.

Cuando Garret encuentra el cuerpo de su hermano, se lo lleva su madre, quien prepara su venganza. Fiona intenta proteger a su familia, pero llega demasiado tarde, Dahlia está en poder de los Van Ness. Pero Fiona no se da por vencida y confronta a su rival, le grita que fue ella quien asesinó a Willem en venganza por abusar de su hija. Constance está decidida a matarlas. Sin embargo, la familia de Fiona aparece, se deshacen de los hombres de Roache y lo queman todo.

Constance se refugia en su casa antes de que el fuego inicie, pero Fiona no quiere dejarla escapar tan fácilmente. Busca venganza por lo que le hizo a Dahlia. Tras el enfrentamiento de las matriarcas, solo una parece salir de las llamas. ¿De quién se trata? ¿Qué hará Garret tras ver su casa convertida en cenizas? ¿Qué pasará con Trisha ahora que conoce la verdad? ¿Habrá segunda temporada?

“No voy a responder a esa pregunta... Tengo una idea de cómo debería suceder, pero no quiero, de ninguna manera, revelar mis intenciones”, aseguró Keyser a Tudum. “Claramente, una persona sobrevive, tal vez dos, pero quién sobrevive, y si son una o dos, todo eso está en el aire. Y ahí está la gracia”.

¿Constance Van Ness (Gillian Anderson) o Fiona Nolan (Lena Healey)? ¿Quién sobrevive al final de la serie western "Los abandonados"?(Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LOS ABANDONADOS”?

“Los abandonados” está disponible en Netflix desde el 4 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo western solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí