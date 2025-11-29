CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La primera parte de la quinta y última temporada de “Stranger Things” no solo muestra el regreso de Vecna (Jamie Campbell Bower), quien bajo la figura de Henry Creel manipula a doce niños para llevarlos al Upside Down y concretar sus maléficos planes. También revela que el poderoso y aterrador villano tiene un miedo: la cueva en la que se esconde Max (Sadie Sink). Los hermanos Duffer, Matt y Ross, explicaron algunos detalles.

Después de que un demogorgon secuestra a Holly Wheeler (Nell Fisher), ella queda atrapada en los recuerdos de Henry, aunque para ella es el confiable señor Qué. Al seguir las indicaciones de una supuesta carta de Henry, llega hasta una cueva dónde se encuentra con Max, quién comparte su historia y le explica cómo llegó a este lugar.

Tras los eventos del final de la cuarta temporada de “Stranger Things”, Max ha estado atrapada en los recuerdos de Henry Creel. Los ha recorrido intentando escapar, pero cuando estuvo cerca de lograrlo, él la persiguió. Asustada, se refugió en la cueva y notó que Vecna no puede entrar a ese lugar, ya que tiene algo que lo aterra. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el origen de su miedo?

Henry Creel (Jamie Campbell Bower) persigue a Max hasta la cueva en el cuarto episodio de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ VECNA LE TIENE MIEDO A LA CUEVA?

La respuesta del miedo de Henry está en la obra precuela “Stranger Things: The First Shadow”, que se estrenó en el West End de Londres y Broadway en el 2023. De hecho, Matt y Ross Duffer revelaron en una entrevista con Variety que se trata de un guiño a la producción en la que el joven Henry encuentra una cueva en Nevada “conectada con el Upside Down”.

“Cuando trabajábamos en la obra con Kate Trefry, ya teníamos la historia de Henry resuelta. Siempre tuvimos que encontrar un equilibrio en cuanto a cuánto íbamos a incluir en la obra. [El director] Stephen [Daldry] y [la productora] Sonia [Friedman] siempre insistían en que se incluyera más, y nosotros les respondíamos: ‘Bueno, tendremos que esperar para revelar eso en la serie’. Verán, sobre todo al llegar al episodio final, que hay más coincidencias con la obra”, explicó Matt.

¿Qué pasó en la cueva?

“Stranger Things: The First Shadow” está ambientada en 1959 y revela un incidente crucial que vivió Henry cuando cumplió ocho años. El día de su cumpleaños, desapareció durante 12 horas cerca de una base militar en Nevada. Aunque fue encontrado en la entrada de un sistema de cuevas, tenía una mano herida y no recordaba nada de lo sucedido.

También se revela que, mientras Henry estaba desaparecido, un espía ruso fue encontrado muerto en el mismo sistema de cuevas. Al parecer llegó a través del Mundo del Revés. Por lo tanto, ese pudo ser el primer contacto de Henry con el Upside Down y el Azotamentes.

Tal vez de ese momento quedó vinculado a ese lugar y por eso se convirtió en el monstruo que es ahora. Entonces, ¿por qué le tiene miedo? Se trata de un recuerdo traumático que podría esconder su último vestigio de humanidad.

Henry Creel (Jamie Campbell Bower) está aterrado por lo que esa cueva esconde en el cuarto episodio de la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

