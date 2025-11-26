CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Michael Fimognari y escrita por Abby McDonald, “Un robo muy navideño” (“Jingle Bell Heist” en su idioma original) es una película de Netflix que narra la historia de Sophia (Olivia Holt), una perspicaz dependienta, y Nick (Connor Swindells), un reparador en horas bajas, quienes unen fuerzas para cometer un robo en uno de los almacenes más famosos de Londres. En el proceso, afloran sentimientos románticos entre ellos y algunos secretos. ¿Qué pasó con los protagonistas?

La nueva comedia romántica navideña empieza mostrando un poco de la vida de Nick y Sophia. El primero busca un departamento para que su expareja le permita ver a su hija y por alguna razón tiene acceso a las cámaras de seguridad de la tienda de Maxwell Sterling (Peter Serafinowicz). Lo que le permite ver cuando Sophie se las ingenia para robar un poco dinero. Aunque no sabe que lo utiliza para el tratamiento de su madre enferma.

Nick elimina la evidencia videográfica, pero utiliza la grabación para convencer a Sophie de robar la tienda. La vendedora acepta reunirse con él solo para robar su cartera y descubrir de quién se trata: el hombre que instalo las cámaras de seguridad en la tienda Sterling y fue acusado de un gran robo. Cuando el médico de su madre le informa que se necesita otro tratamiento costoso, Sophie decide ejecutar el atraco junto a Nick.

La película "Un robo muy navideño" empieza con una escena de Sophie (Olivia Holt) y Nick (Connor Swindells) preparándose para ejecutar el atraco (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “UN ROBO MUY NAVIDEÑO”?

Los protagonistas de “Un robo muy navideño” crean una distracción para llegar a las joyas de Sterling solo para descubrir que el botín ya no está en ese lugar. Decepcionados, se olvidan del plan. No obstante, al día siguiente, Sophie se entera de que robaron al almacén, las grabaciones fueron eliminadas y la policía culpa a Eddie (Ed Kear), el vigilante que cubría ese turno.

Sophie cree que Nick la engañó, así que lo busca en el departamento que comparte con un amigo. En ese momento, aparece Brianna (Poppy Drayton) y escucha la acusación. Cansada de esperar que reorganice su vida tras salir de prisión para poder estar presente en la vida de su hija Maddie (Alara-Star Khan), la exesposa de Nick le informa que se mudarán a fin de año.

Tras la partida de Brianna y Maddie, Sophie se disculpa y Nick le asegura que ejecutó el robo solo. Retoman la alianza y apuntan a un botín más grande: la caja de seguridad que está en la oficina de Maxwell Sterling. El primer paso es presentarse en la empresa de seguridad Castorlock como posible cliente y averiguar todo sobre el artefacto que protege el dinero de Sterling.

Cuando el plan fracasa y Nick no puede acceder al sistema de seguridad, los protagonistas de “Jingle Bell Heist” tienen una charla sincera. Nick confiesa que no le robó a Sterling. Fue inculpado luego de instalar un nuevo sistema en el edificio. Sterling lo hizo para poder cobrar el dinero del seguro y conseguir más ganancias tras vender los objetos supuestamente perdidos.

Debido a que nadie creyó en su inocencia, ni siquiera su esposa, decidió aceptar los cargos en su contra y conseguir una pena menor para volver a estar con su pequeña hija. Sophie también habla sobre su madre y se crea un vínculo más cercano entre ellos. De hecho, deciden buscar otra forma de llegar a la oficina de Sterling.

Cynthia (Lucy Punch) decide colaborar con Nick y Sophie para concretar sus propios objetivos en la película "Un robo muy navideño" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “UN ROBO MUY NAVIDEÑO”?

¿Qué pasó con Sophie y Nick?

Para robar el llavero que abre la caja fuerte, Nick propone asistir a una exclusiva gala y decidir a la esposa de Sterling, Cynthia (Lucy Punch). Aunque Nick no resulta ser muy bueno con la seducción, Sophie lo ayuda a acercarse a la poderosa mujer. Logra llegar al departamento de Cynthia, pero aún debe conseguir la clave. En tanto, Sophie tiene una peculiar conversación con Maxwell.

Después de divertirse un poco, Cynthia revela que conoce el plan de Nick y su cómplice. Pero en lugar de denunciarlos, le propone un trato: ella le entrega lo que necesitan para continuar con el robo y ella se queda con parte de las ganancias. Cynthia quiere conseguir su dinero antes de que su esposo se deshaga de ella o la reemplace.

Los protagonistas de “Un robo muy navideño” aceptan y organizan todo para dar el golpe en Nochebuena. En ese punto, los sentimientos entre ellos son evidentes, así que Nick propone entrar solo por si algo sale mal, pero Sophie asegura que únicamente ella puede abrir la caja fuerte. Consiguen entrar e introducir la clave de seguridad, pero también necesitan una muestra de ADN.

Nick empieza a desesperarse, pero Sophie revela que es la hija no reconocida de Sterling, quien se involucró con una de sus empleadas. Cuando la madre de Sophie intentó presentarla, él la rechazó y las obligó a renunciar a cualquier derecho. Tras la charla emotiva, ejecutan el plan y salen de la oficina. Pero una alergia de Nick lo expone. Mientras intentan escapar, se dan un apasionado beso.

Sterling llega acompañado de oficiales de seguridad, pero en lugar de encontrar su caja fuerte vacía, encuentra las joyas robadas anteriormente. La policía se da cuenta del engaño de Sterling y lo arresta. En tanto, Sophie disfruta del castigo de su padre y Nick limpia su nombre. La película termina con una escena de Nick y Sophie empezando una nueva vida, junto a sus seres queridos, con el dinero que prometió Cynthia, quien se quedó con toda la fortuna de su esposo.

Sophie (Olivia Holt) reveló que Maxwell Sterling (Peter Serafinowicz) es su padre al final de la película "Un robo muy navideño" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “UN ROBO MUY NAVIDEÑO”?

“Un robo muy navideño” se estrenará el miércoles 26 de noviembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

