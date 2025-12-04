Cuando su prometedora carrera se viene abajo tras recibir una peculiar caja, un respetado juez no tiene más opción que unirse a un equipo de abogados de oficio en “Pro Bono”. Aunque no es lo que planeaba para su vida, encuentra esperanza y un propósito: ayudar a las víctimas que carecen de dinero para reclamar justicia. Pero ¿cuándo se estrenará la nueva serie surcoreana que llega a Netflix? ¿Cuántos episodios tiene? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

El drama legal dirigido por Kim Seong-yoon y Baek Sang-hoon cuenta con un elenco conformado por Jung Kyung-ho, So Joo-yeon, Yoon Na-moo, Seo Hye-won, Kang Hyung-suk, Lee Yoo-young, Kim Kap-soo, Lee Moon-sik, Kim Jung-young, Yeon Je-wook, Sung Dong-il, Yoo Jae-myung y Choi Dae-hoon.

“Pro Bono”, que cuenta con Moon Yoo-seok como guionista, se emitirá por el canal tvN desde el 6 de diciembre de 2025 hasta el 11 de enero de 2026, en horario de sábados y domingos a las 21:20 (KST). También estará disponible internacionalmente en Netflix.

El abogado Kang Da-wit (Jung Kyung-ho) pierde la oportunidad de ascender a juez de la Corte Suprema al inicio de la serie surcoreana "Pro Bono" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “PRO BONO”?

El primer episodio de “Pro Bono” se estrenará el sábado 6 de diciembre de 2025 en Netflix. Cada semana se emitirán dos capítulos hasta el 11 de enero de 2026.

Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “PRO BONO”?

La primera temporada de “Pro Bono”, producida por las compañías Sequence One, Lotte Cultureworks, Studio Flow y Studio Dragon, tiene doce episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “PRO BONO”

Episodio 1: 6 de diciembre de 2025

Episodio 2: 7 de diciembre de 2025

Episodio 3: 13 de diciembre de 2025

Episodio 4: 14 de diciembre de 2025

Episodio 5: 20 de diciembre de 2025

Episodio 6: 21 de diciembre de 2025

Episodio 7: 27 de diciembre de 2025

Episodio 8: 28 de diciembre de 2025

Episodio 9: 3 de diciembre de 2026

Episodio 10: 4 de diciembre de 2026

Episodio 11: 10 de diciembre de 2026

Episodio 12: 11 de diciembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER “PRO BONO”?

Países Horarios Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 6:00 p.m.

TRÁILER DE “PRO BONO”

¿DE QUÉ TRATA “PRO BONO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Pro Bono”, “cuando su vida se viene abajo, un respetado juez se une a un equipo de casos pro bono en el que encuentra esperanza y un propósito de vida.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “PRO BONO”

Jung Kyung-ho como Kang Da-wit

So Joo-yeon como Park Ki-ppeum

Yoon Na-moo como Jang Yeong-sil

Seo Hye-won como Yoo Nan-hee

Kang Hyung-suk como Hwang Jun-woo

Lee Yoo-young como Oh Jeong-in

Kim Kap-soo como Oh Gyu-jang

Lee Moon-sik como Shin Jung-seok.

Kim Jung-young como Kim Seong-rye

Yeon Je-wook como Kim Joo-seop

Sung Dong-il como Choi Ho-jip

Yoo Jae-myung.

Choi Dae-hoon como Woo Myung-hoon

So Joo-yeon es la encargada de interpretar a la abogada Park Ki-ppeum en la serie surcoreana "Pro Bono" (Foto: Netflix)

