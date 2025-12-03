Dos matriarcas de voluntad férrea, Constance Van Ness (Gillian Anderson) y Fiona Nolan (Lena Healey), luchan por asegurar y defender sus legados en “Los abandonados” (“The Abandons” en su idioma original). Aunque ambas familias son muy diferentes, una rica, privilegiada y unida por lazos de sangre, y la otra formada por huérfanos y marginados unidos por el amor y la necesidad, sus destinos se entrelazan por dos delitos, un oscuro secreto, un amor imposible y un terreno lleno de plata.

La rivalidad de estas familias llega a otro nivel cuando Elias (Nick Robinson), uno de los hijos adoptivos de Fiona, entabla un romance desventurado con Trisha (Aisling Franciosi), la hija de Constance. Pero ¿esta serie western de Netflix se basa en una historia de la vida real?

“Los abandonados”, que se estrena el 4 de diciembre de 2025, fue creada por Kurt Sutter y cuenta con un reparto conformado por Lena Headey, Gillian Anderson, Lucas Till, Aisling Franciosi, Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson, Natalia del Riego, Clayton Cardenas, Patton Oswalt, Brían F. O’Byrne, Elle-Máijá Tailfeathers, Michael Ornstein, Jack Doolan y más.

En la serie western "Los abandonados", Fiona Nolan (Lena Headey) es la feroz y religiosa matriarca de la familia que ha reunido (Foto: Netflix)

“LOS ABANDONADOS” ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es no. “The Abandons” no está basada en una historia de la vida real. No obstante, la epopeya ficticia, que cuenta con Kurt Sutter, Emmy Grinwis, Stephen Surjik, Otto Bathurst, Jon Paré y Robert Askins como productores ejecutivos, aborda temas relacionados con conflictos históricos reales de la frontera estadounidense.

“Este primer capítulo de ‘The Abandons’ es una historia clásica estadounidense: la frontera, dos familias en guerra y enamoradas, [y] una batalla sobre quién es dueño de la tierra y quién impone las reglas”, explicó el productor ejecutivo Chris Keyser en una entrevista con Tudum.

También señaló que la producción de Netflix que se ambienta en el Territorio de Washington en 1854 se centra en temas universales como los conflictos familiares, la lucha por la propiedad de la tierra y por quién dicta las reglas.

“En medio del asesinato, la venganza y un poco de romance ilícito, exploramos preguntas de las que nunca parecemos escapar: ¿Qué hace a una familia? ¿Cómo se mantiene la bondad en un mundo malo? ¿Y cambiarías quién eres y en qué crees para proteger lo que amas? Pero en este caso, lo hacemos todo a través de los ojos de Lena Headey y Gillian Anderson, como dos matriarcas viudas que luchan por sobrevivir. Y eso... es realmente digno de ver”, agregó Keyser.

Nick Robinson interpreta a Elias Teller y Diana Silvers interpreta a Dahlia Teller en la serie western "Los abandonados" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LOS ABANDONADOS”?

“Los abandonados” se estrenará el jueves 4 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo western solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

