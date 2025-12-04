CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los impactantes eventos de la primera entrega de “Los abandonados” (“The Abandons” en su idioma original) y los misterios que dejó el séptimo episodio, los fanáticos del western y los usuarios de Netflix se preguntan si el enfrentamiento entre los Van Ness y la familia adoptiva de fiona continuará en una segunda temporada. ¿Quién sobrevivió? ¿Habrá venganza? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

La rivalidad entre las matriarcas Constance Van Ness (Gillian Anderson) y Fiona Nolan (Lena Healey) empeora tras la desaparición del hijo mayor de la primera, Willem (Toby Hemingway), y la insistencia de la adinerada mujer de comprar el suelo rico en plata de Jasper Hollow. Al volver a recibir una negativa, utiliza su poder para presionar a sus rivales y conseguir su objetivo.

Por su parte Fiona, está decidida a no vender lo que considera su hogar y el de los hijos que adoptó. No está dispuesta a ceder ante las amenazas de Constance y concreta una alianza con los otros dueños de las tierras que obsesionan a los Van Ness. En medio del enfrentamiento, el amor surge entre dos miembros de las familias enemigas, pero algunas tragedias complican el romance. Entonces, ¿habrá temporada 2 de “Los abandonados”?

Fiona Nolan (Lena Healey) se niega a vender sus tierras a Constance Van Ness (Gillian Anderson) en la serie western "Los abandonados" (Foto: Netflix)

“LOS ABANDONADOS, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la nueva serie western, no obstante, el último capítulo deja el camino preparado para una segunda entrega en la que se resuelvan las preguntas pendientes y se continúe con la lucha de las familias lideradas por Fiona Nolan y Constance Van Ness.

Al final de la segunda temporada de “Los abandonados”, el clan Van Ness y los huérfanos se preparan para un enfrentamiento épico, lo que obliga a los integrantes de ambas familias a tomar una decisión sobre sus lealtades. Constance está lista para cobrar venganza por la muerte de su hijo, pero Fiona no planea dejar de luchar.

Como alguna vez lo sugirió Dahlia Teller (Diana Silvers), Fiona ordena quemar todo. Cuando Constance amenaza con asesinar a Dahlia y Fiona, el resto de su familia aparece con algunos refuerzos y se enfrenta a los hombres de Roache (Michiel Huisman), y provocan un incendio.

Constance se refugia en su casa antes de que el fuego inicie, pero Fiona no quiere dejarla escapar tan fácilmente. Busca venganza por lo que le hizo a Dahlia. Tras el enfrentamiento, solo una parece salir de las llamas. ¿De quién se trata? ¿Dónde está Cree? ¿Qué hará Garret tras ver su casa convertida en cenizas?

Por lo pronto solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y en base a eso determinar si una serie se renueva o cancela.

¿A dónde se marchó Jack Cree (Michael Greyeyes) tras distanciarse de Constance en la serie western "Los abandonados"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LOS ABANDONADOS”?

“Los abandonados” está disponible en Netflix desde el 4 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo western solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

