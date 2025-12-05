CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de ser sentenciada a cadena perpetua por el brutal asesinato de su esposo, An Yun‑su (Jeon Do-yeon) intenta probar su inocencia en “El precio de una confesión” (“The Price of Confession” en inglés y “Jabaekui Daega” en su idioma original). Cuando su destino parece sellado, una reclusa llamada Mo-eun (Kim Go-eun) le promete asumir la culpa por el crimen a cambio de que ella asesine a una persona que tiene una deuda pendiente. ¿La protagonista de la nueva serie coreana de Netflix es capaz de hacerlo? ¿Quién es el verdadero asesino? ¿Cuál es la motivación de “la bruja”?

Este thriller dirigido por Lee Jung-hyo a partir del guion de Kwon Jong-kwan empieza con la hermosa y alegre boda de An Yun‑su y el artista Lee Ki‑dae. Tras años de matrimonio, la pareja se separa debido a una terrible tragedia: Ki‑dae es asesinado brutalmente. Cuando Yun‑su llega al estudio y encuentra a su marido agonizante, llama a emergencia en busca de ayuda, pero ya es demasiado tarde.

Debido a los primeros indicios, la protagonista de “El precio de una confesión” se convierte en la principal sospechosa. Sus declaraciones y su peculiar forma de comportarse tampoco ayudan. Con la ayuda del fiscal Baek Dong-hoon (Park Hae-soo), An Yun‑su es culpada del crimen y sentenciada a cadena perpetua. Ella insiste en que es inocente, pero nadie parece dispuesto a escucharla.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL PRECIO DE UNA CONFESIÓN”?

No obstante, su caso capta la atención de Mo-eun (Kim Go-eun), una mujer que envenenó a una pareja de dentistas. Ambas son trasladadas a la misma prisión y la asesina a la que empiezan a llamar “la bruja” busca la manera de acercarse a An Yun‑su sin llamar la atención. Cuando lo logra, le propone asumir la culpa del crimen de su esposo a cambio de que ella asesine a alguien tras recuperar su libertad. ¿A quién desea matar? Al hijo de los dentistas. ¿Por qué?

A pesar de los intentos del fiscal Baek Dong-hoon de mostrar que ambas mujeres mienten y están confabuladas, An Yun‑su obtiene libertad condicional mientras se resuelve su caso. Aunque se siente feliz por volver a estar con su hija Sop, la atormenta la idea de asesinar a alguien. Intenta evitarlo, pero Mo-eun se encarga de presionarla para que cumpla su parte del trato.

Tras la breve desaparición de su hija, Yun‑su no tiene más opción que cometer el crimen. Desactiva su monitor de tobillo y se busca a Ko Se-hun. Luego de completar el macabro encargo, envía una prueba a Mo-eun. También debe reunirse con ella y compartir los detalles para cerrar su trato. Al verla a los ojos, Mo-eun descubre que Yun-su está mintiendo y no fue capaz de asesinar al joven.

Sin embargo, Mo-eun revela que alguien más se encargó de Ko Se-hun y le envió una prueba. Aunque no sabe de quién se trata, está segura de que busca perjudicar a la protagonista de “El precio de una confesión”. Desesperada, Yun‑su acude al lugar dónde ocultó al hijo de los dentistas para evitar matarlo, pero solo encuentra a la policía llevándose el cadáver.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL PRECIO DE UNA CONFESIÓN”?

¿Cuál es el secreto de Mo-eun?

El verdadero nombre de Mo-eun es Kang So-hae, quien buscaba venganza por la muerte de su hermana menor Kang So-mang. Ko Se-hun abusó sexualmente de esta última y cuando ella lo denunció, compartió el video de la agresión. Además, el hijo de los dentistas solo fue condenado a dos años de libertad condicional, debido a que era menor de edad y en el juicio declaró que su relación con la víctima fue consensuada.

So-mang y su padre no lo soportaron y se quitaron la vida. So-hae, quien era médico, fingió su muerte para iniciar su plan de venganza. Esa es la verdadera razón por la que asesinó a la pareja de dentistas y por la que le propuso un trato a Yun-su, a quien le quería dar una oportunidad para volver con su hija.

¿Quién es el verdadero asesino?

Desde las sombras alguien sigue moviendo los hilos para que Yun-su resulte culpable por el crimen de su esposo y también de Se-hun. ¿Quién quiere perjudicarla? Jang Jeong-gu (Jin Seon-kyu), el abogado de Yun-su, está decidido a demostrar la inocencia de su clienta, pero el fiscal Baek insiste en su culpabilidad. A pesar de las nuevas pruebas y los cabos sueltos, se niega a admitir su error.

Mientras se esconde de la policía, Yun-su busca a la persona detrás de todo. Se trata de Jin Young-in (Choi Young-joon), el abogado que aceptó defender a Mo-eun únicamente para asegurarse de que no encontrarán pruebas en su contra. ¿Por qué lo hizo? Ki-dae calificó de plagiado el cuadro que él y su esposa donaron a una organización. La pareja presionó al artista para retractarse, pero este no lo hizo. En un ataque de ira, la esposa de Young-in apuñaló a Ki-dae y el abogado limpió la escena del crimen.

Gracias a un video se demuestra su culpabilidad y Yun-su finalmente es absuelta. No obstante, Mo Eun se sacrifica para detener a Young-in. Tras la muerte de Kang So-hae, Yun-su viaja a Tailandia con su Sop para empezar desde cero.

¿CÓMO VER “EL PRECIO DE UNA CONFESIÓN”?

“El precio de una confesión” está disponible en Netflix desde el 5 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

