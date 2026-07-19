“One Piece”, la adaptación live-action del manga de Eiichiro Oda, lleva un buen tiempo consolidándose como una de las apuestas más rentables del catálogo de Netflix. Y esta temporada volvió a demostrarlo con una marca impresionante, que refleja cómo la producción viene sumando horas de forma sostenida, temporada tras temporada, en un catálogo donde son pocos los títulos que logran mantener ese ritmo sin desinflarse. ¿Te gustaría saber más respecto a este nuevo hito? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la ficción sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven pirata con cuerpo elástico que sueña con convertirse en el Rey de los Piratas y encontrar un legendario tesoro.

Así, a lo largo de los episodios, nuestro protagonista va reuniendo a su propia tripulación de Sombrero de Paja mientras se enfrenta a distintos enemigos en mares como el East Blue.

Antes de continuar, mira el tráiler de “One Piece”:

¿CUÁNTAS HORAS SE HAN VISTO DE LA SERIE LIVE-ACTION “ONE PIECE” EN NETFLIX?

Según los reportes de Netflix recogidos por el portal especializado What’s on Netflix, ambas temporadas de la serie suman en conjunto 1,333.5 millones de horas vistas entre el 2023 y mediados del 2026.

En cuanto a visualizaciones totales, la suma llega a 172.9 millones, de acuerdo con la misma fuente.

Temporada Horas vistas (total) Visualizaciones (total) Temporada 1 950 millones 125.6 millones Temporada 2 383.5 millones 47.3 millones

¿CÓMO FUE EL ARRANQUE DE LA PRIMERA TEMPORADA DEL LIVE-ACTION “ONE PIECE”?

La primera tanda de episodios del live-action “One Piece” se estrenó en agosto del 2023 y se convirtió de inmediato en la serie de habla inglesa más vista de Netflix durante ese semestre.

Además, la audiencia del anime original se duplicó en la plataforma apenas se estrenó esta temporada.

¿QUÉ PASÓ CON LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA SERIE LIVE-ACTION “ONE PIECE”?

La segunda entrega del live-action llegó en marzo del 2026 y, durante su semana de estreno, ambas temporadas combinadas convirtieron a la franquicia en la serie original más vista de ese periodo.

De esta manera, el impulso de esta tanda de episodios terminó de consolidar el total histórico que hoy ubica a la producción entre las más vistas de la plataforma de streaming de la “N” roja.

En la serie live-action "One Piece", Shanks es el legendario capitán de los Piratas del Pelirrojo y el mentor que inspira a Monkey D. Luffy a convertirse en el Rey de los Piratas (Foto: Netflix)

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