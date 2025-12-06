CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Los fanáticos de los western sin duda están intrigados por el final de “Los abandonados” (“The Abandons” en su idioma original), que tras su estreno, el 4 de diciembre de 2025, se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. La ficción creada por Kurt Sutter deja varios misterios sin resolver, así que se espera que regrese con una segunda temporada.

La serie producida por Kurt Sutter, Christopher Keyser, Jon Paré, Otto Bathurst, Stephen Surjik, Robert Askins y Emmy Grinwis se ambienta en 1854 en territorio de Washington, y narra la historia de dos matriarcas, Constance Van Ness (Gillian Anderson) y Fiona Nolan (Lena Healey), que se enfrentan por proteger a sus terrenos, su familia y su legado. Ambas mujeres son muy diferentes, pero están dispuestas a todo por proteger lo que más les importa.

La rivalidad entre esas dos mujeres empeora tras la desaparición del hijo mayor de Constance, Willem (Toby Hemingway), y la insistencia de la adinerada mujer de comprar el suelo rico en plata de Jasper Hollow. Al volver a recibir una negativa, utiliza su poder para presionar a sus rivales y conseguir su objetivo.

¿Quién sobrevivió al final de la serie western "Los abandonados"? ¿Fiona Nolan (Lena Healey) o Constance Van Ness (Gillian Anderson)? (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 2 DE “LOS ABANDONADOS”

Aunque Netflix aún no ha confirmado la segunda temporada de “Los abandonados”, el último capítulo dejó el camino preparado para una segunda entrega en la que se resuelvan las preguntas pendientes, principalmente el destino de Fiona Nolan y Constance Van Ness. ¿La lucha por el territorio continuará?

Por lo pronto solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y en base a eso determinar si renueva o cancela una producción. Debido a su éxito y cómo terminó la primera entrega, es probable que consiga luz verde.

De confirmarse una segunda temporada de “The Abandons”, los nuevos capítulos podrían llegar a finales del 2026 o a inicios de 2027.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “LOS ABANDONADOS”?

Al final de la primera temporada de “Los abandonados”, Constance descubre que la familia de Fiona es la responsable de la muerte de su hijo Willem. En busca de venganza, secuestra a Dahlia (Diana Silvers) y parece dispuesta a asesinarla, pero Fiona aparece para salvar a su hija adoptiva. Poco después, llega su familia y sus aliados para incendiar la casa de los Van Ness.

Cuando inicia el ataque Constance se refugia en su casa, así que Fiona la persigue para vengar el daño causado a Dahlia y por los ataques para conseguir las tierras de Hollow. Tras la pelea, y mientras el fuego consume todo, solo una parece salir con vida. ¿De quién se trata?

Gillian Anderson. ¿volverá como Constance Van Ness, quien busca consolidar el poder de su clan en la despiadada e implacable frontera, en una segunda temporada de "Los abandonados"? (Foto: Netflix)

“No voy a responder a esa pregunta... Tengo una idea de cómo debería suceder, pero no quiero, de ninguna manera, revelar mis intenciones”, aseguró Keyser a Tudum. “Claramente, una persona sobrevive, tal vez dos, pero quién sobrevive, y si son una o dos, todo eso está en el aire. Y ahí está la gracia”.

Pero esa no es la única pregunta pendiente. ¿Qué hará Garret tras ver su casa convertida en cenizas? ¿Qué pasará con Trisha ahora que conoce la verdad? ¿Jack Cree volverá? ¿Fiona oculta algo más? ¿Roache sobrevivió?

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “LOS ABANDONADOS”

Aunque no se ha confirmado el elenco de la segunda temporada de “Los abandonados” y aún no se conoce el destino de las protagonistas, estos son los actores que podría ser parte de los nuevos episodios:

Lena Headey como Fiona Nolan

Gillian Anderson como Constance Van Ness

Nick Robinson como Elias Teller

Diana Silvers como Dahlia Teller

Lucas Till como Garret Van Ness

Aisling Franciosi como Trisha Van Ness

Lamar Johnson como Albert Mason

Natalia del Riego como Lilla Belle

Michiel Huisman como Roache

Michael Greyeyes como Jack Cree

Ryan Hurst como Miles Alderton

Clayton Cardenas como Quentin Serra

Patton Oswalt como el Mayor Nibley

Brían F. O’Byrne como Walter Paxton

Elle-Máijá Tailfeathers como Oma Serra

Michael Ornstein como Issac Marstein

Jack Doolan como Leslie Moran

Marc Menchaca como el Sheriff Hayworth

Sarah Grace White como Kiki

Katelyn Wells como Samara Alderton

Haig Sutherland como el pastor Collier

Jonathan Koensgen como Joseph Langley

Lucas Till ¿retomará el rol de Garret Van Ness en una segunda temporada de la serie western "Los abandonados"? (Foto: Netflix)

