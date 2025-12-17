CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Aunque Jimena (Sandra Echeverría) descubrió la trampa de Matías (Matías Desiderio), aún tiene problemas legales y financieros en la tercera temporada de “El niñero” (“The Manny” en inglés), serie mexicana de Netflix creada por Carolina Rivera. En los nuevos episodios, Gabriel (Iván Amozurrutia) invita a Jimena y a sus hijos a refugiarse en el rancho de su familia hasta que las cosas mejoren en la financiera Lemus. En tanto, Brenda (Diana Bovio) se encarga de la empresa con ayuda de Mauricio.

Tras un año de relación, Jimena y Gabriel equilibran su amor con el cuidado de la familia. Pero las cosas se complican cuando Violeta regresa con una bebé y con la idea de seguir trabajando en el proyecto que tiene con Gabriel. Además, Sofía (Cassandra Iturralde) no logra adaptarse a su nueva situación y busca la manera de regresar a la ciudad.

Santiago (Alexander Tavizon) parece dispuesto a acompañar a su hermana, pero a diferencia de ella no le cuesta adaptarse a la vida en el rancho e incluso consigue entablar nuevos lazos: se une a otra banda musical y se enamora de Mariana. Al notar que Santi no puede seguirla, Sofía regresa a casa de su padre Joaquín (José María Torre) y a la escuela para recuperar su lugar frente a Claudia.

Violeta regresa con su bebé para complicar la relación de Gabriel y Jimena en la tercera temporada de "El niñero" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “EL NIÑERO”?

Los protagonistas de “El niñero” se enfrentan a otro problema cuando se revela que la bebé de Violeta, Emma, es hija de Gabriel. Aunque la pareja se esfuerza por mantener su relación, la pequeña cambia su rutina y sus planes. Mientras Violeta demanda la presencia del padre de su hija, Jimena se da cuenta de que ella y su novio no están en el mismo momento de sus vidas.

Cuando el abogado Mauricio informa que no hay ningún cargo en contra de Jimena, ella cree que finalmente podrá recuperar su vida, pero alguien empieza una campaña en su contra. Decidida a terminar con sus problemas, Jimena regresa a la ciudad, pero permite que Santiago se quede en el rancho y continúe con sus planes.

Mientras Sofía se enfrenta a su amiga Claudia, Joaquín se esfuerza por ser un padre presente para sus hijos, Jimena se ve obligada a jugar sucio para hacerle frente a la feroz campaña de Melissa, y Violeta le pide a Gabriel que termine su relación contractual con financiera Lemus para conseguir una excelente oportunidad para su empresa Ecosoluciones.

Gabriel se niega a terminar su contrato con la financiera de Jimena porque siente que sería traicionarla, pero Jimena comprende que ella debe dejarlo libre para que él pueda enfocarse en su hija. “El niñero” se niega a separarse, pero Jimena está decidida a alejarse. Pero no solo pierde a su novio, también a su mejor amiga, ya que Melissa se encarga de crear una brecha con Brenda.

Jimena (Sandra Echeverría) y Brenda (Diana Bovio) logran desenmascarar a Melissa (Sylvia Saenz) en la tercera temporada de "El niñero" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “EL NIÑERO”?

¿Qué pasó con Jimena y Gabriel?

Después de algunos enfrentamientos, la relación entre Sofía y Claudia da un giro: su amistad se convierte en algo más fuerte, pero no saben cómo lidiar con sus nuevos sentimientos. Aunque terminan con sus respectivos novios, prefieren alejarse por un tiempo para aclarar sus ideas. En tanto, Santiago participa en una batalla de bandas e intenta empezar una relación con Mariana.

Brenda y Jimena se reconcilian, y juntas logran desenmascarar a Melissa. No obstante, le dan una segunda oportunidad, aclaran sus diferencias y se convierte en una aliada. Mientras Gabriel y Violeta trabajan para recuperar a sus inversionistas, Jimena se acerca más a Mauricio, quien está dispuesto a conquistarla.

Un problema con el padre de Gabriel vuelve a unir a los protagonistas de “El niñero”. Se unen para desenmascarar a un político corrupto y tras completar esa misión, se dan cuenta de que no pueden estar separados. Violeta lo acepta y anima al padre de su hija a proponerle matrimonio a la mujer que ama. Por otro lado, Sofía y Claudia deciden no ocultar más lo que sienten.

La tercera temporada de “El niñero” termina con la boda de Jimena y Gabriel, pero ¿realmente se trata del final de su historia? ¿Habrá una cuarta temporada que explore la vida de casados de la pareja? ¿Surgirán nuevos problemas?

Jimena (Sandra Echeverría) y Matías (Matías Desiderio) se casan al final de la tercera temporada de "El niñero" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL NIÑERO”?

La tercera temporada de “El niñero” está disponible en Netflix desde el 17 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí