CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de ser nombrada responsable de la Agence Grateau en Roma, Emily Cooper (Lily Collins) se enfrenta a desafíos profesionales y sentimentales mientras aprende a moverse por una ciudad nueva en la quinta temporada de “Emily in Paris”. Sus primeros intentos de cautivar a las marcas romanas no obtienen los resultados deseados, pero la joven ejecutiva de marketing no se da por vencida y presenta nuevas propuestas. No obstante, su vida personal se complica un poco y se aleja de dos personas importantes. Entonces, ¿qué pasó con la protagonista de la serie de Netflix creada por Darren Star?

El primer encuentro con la familia de Marcello Muratori (Eugenio Franceschini) no sale tan bien, debido a que Emily mezcla el amor con el trabajo. Durante la cena, descubre que la madre de su novio solo hizo un trato con la agencia de Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) para evitar la compra por parte del conglomerado de artículos de lujo JVMA. A pesar de esa negativa, se propone una campaña exitosa que incluye a Antoine Lambert (William Abadie) y sus perfumes.

La íntima fiesta de lanzamiento que Emily organiza para el nuevo aroma de Muratori tiene consecuencias negativas imprevistas: el hogar de la familia de Antonia (Anna Galiena) se llena de turistas, lo que provoca el despido de la protagonista de “Emily in Paris”. Ella busca consuelo en su novio, pero descubre que, de cierta manera, Macello espera su fracaso para poder cerrar el trato con la empresa de Nicolas de Leon (Paul Forman). Decepcionada, Emily pone fin a su relación.

Emily Cooper (Lily Collins) y Marcello (Eugenio Franceschini) tiene una relación perfecta en los primeros episodios de la quinta temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 5 DE “EMILY IN PARIS”?

Debido a ese fracaso y la inconformidad de sus clientes en París, Sylvie decide cerrar la oficina de Roma y regresar a la Ciudad Luz. Junto con Emily y el resto del equipo asumen nuevos retos laborales y, por supuesto, lidian con algunos inconvenientes. Uno de ellos es Geneviève (Thalia Besson), la hijastra de Sylvie a la que debe despedir debido a sus errores.

Sylvie también lidia con líos amorosos. Su romance con un cineasta en Roma causa complicaciones, pero no dura mucho y regresa con su esposo Laurent (Arnaud Binard). Sin embargo, esa relación tampoco funciona y decide tomarse un tiempo. Lo que le permite iniciar un amorío con un atractivo joven, pero eso se termina cuando descubre que se trata del hijo de una amiga con la que reconoció recientemente.

Por otro lado, en la quinta temporada de “Emily in Paris”, mientras están en Roma, Mindy (Ashley Park) y Alfie (Lucien Laviscount) tienen un romance apasionado. Cuando la relación continúa en París, deciden hablar con Emily, pero la artista se arrepiente en el último momento. Cuando Nicolas reaparece, se disculpa y se aleja de su familia, MIndy acepta darle otra oportunidad y olvida a Alfie.

No obstante, Emily se entera de su romance de la peor manera y se enfada con su amiga por no contárselo. El distanciamiento no dura mucho y tras aclarar las cosas, retoman su amistad justo a tiempo para el inesperado regreso de Marcello, quien decide separarse de su familia y empezar su propia empresa junto a Nicolas.

Emily Cooper (Lily Collins) y Gabriel (Lucas Bravo) tienen una emotiva despedida en la quinta temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 5 DE “EMILY IN PARIS”?

¿Emily y Gabriel retoman su romance?

Aunque Gabriel (Lucas Bravo) viajó a Roma para intentar recuperar a Emily, abandonó la idea luego de verla feliz con Marcello. Cuando ella vuelve a París, retoman su amistad, pero tienen la oportunidad de ahondar en sus sentimientos, debido a que el chef tiene algunos problemas creativos con Antoine y recibe una propuesta del multimillonario Thomas Heatherton (Jonathan Cake).

Gabriel se vuelve a comunicar con Emily cuando ella retoma su relación con Marcello, quien tiene algunas complicaciones para lanzar su nueva marca: su madre lo demanda, él no confía en sus diseños y prefiere cancelar su desfile. El chef solo busca a Emily como amiga, pero es evidente que aún tienen sentimientos intensos el uno por el otro. Tras su despedida, la protagonista de la popular serie de Netflix habla con Marcello para ofrecerle su apoyo sin importar la decisión que tome.

Marcello decide continuar con el desfile y renovar sus diseños. Debido al trato que tiene con Agence Grateau, Sylvie, quien descubrió que Laurent tiene muchas deudas, también viaja a Venecia para el evento. En tanto, Emily descubre un anillo de compromiso en la maleta de Marcello.

¿Marcello le propone matrimonio a Emily?

En medio del caos de la Semana de la Moda de Venecia, Emily está nerviosa por el evento, pero también por la propuesta de Marcello. Aunque está emocionada, también siente miedo por lo rápido que avanza su relación. Por eso, lo rechaza bruscamente. No obstante, Marcello aclara que solo estaba guardado la sortija que Nico compró para Mindy.

Mientras Mindy, quien anteriormente acordó encontrarse con Alfie para hablar de sus sentimientos, y Nico se comprometen, Emily y Marcello se dan cuenta de que van por caminos diferentes. Emily no solo rechaza el compromiso, también la oportunidad laboral que Marcello le ofrecía en su nueva empresa. Al volver a París, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) le informa de los problemas financieros de Agence Grateau por culpa de las deudas de Laurent. La princesa Jane (Minnie Driver) resulta ser la salvadora al convertirse en socia inversionista, lo que sin duda causará problemas en el futuro.

Por otro lado, cuando Mindy le cuenta a Alfie sobre su compromiso, él le asegura que está cometiendo un error. Todo parece indicar que esta historia no ha terminado y que Mindy podría no llegar al altar, al menos no con Nicolas. Mientras Gabriel está a bordo del yate de Thomas recibe un mensaje de Sylvie: “Emily está oficialmente soltera”. El chef decide invitar a Emily a sus vacaciones en Grecia. ¿Retomarán su romance? ¿La historia continuará en una sexta temporada de “Emily in Paris”?

Mindy (Ashley Park) acepta casarse con Nicolas de Leon (Paul Forman) al final de la quinta temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “EMILY IN PARIS”?

La quinta temporada de “Emily in Paris” está disponible en Netflix desde el 18 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

