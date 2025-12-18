CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del intrigante final de la quinta temporada de “Emily in Paris”, los fanáticos de la popular serie de Netflix creada por Darren Star están ansiosos por ver más aventuras de Emily Cooper (Lily Collins) en la Ciudad Luz o en otra ciudad de Europa. Además, los últimos episodios dejaron varias preguntas sin responder, así que el destino de los protagonistas es incierto. Entonces, ¿se ha confirmado una sexta temporada? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En los nuevos episodios, Emily Cooper (Lily Collins) se enfrenta a desafíos profesionales y sentimentales mientras aprende a moverse por Roma. Además su relación con Marcello Muratori (Eugenio Franceschini) parece ir por buen camino, pero mezclar el amor con el trabajo tiene consecuencias, y los problemas no tardan en aparecer.

Mindy (Ashley Park) y Alfie (Lucien Laviscount) viven un romance apasionado mientras están en Roma. Cuando la relación continúa en París, deciden hablar con Emily, pero la artista se arrepiente en el último momento. Hasta que esa aventura se convierta en algo serio, Nicolas reaparece, se disculpa y se aleja de su familia, así que MIndy acepta darle otra oportunidad.

Alfie (Lucien Laviscount) y Mindy (Ashley Park) viven un intenso romance en la quinta temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

“EMILY IN PARIS” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado una sexta temporada de “Emily in Paris”, sin embargo, el último capítulo deja el camino preparado para una nueva tanda de episodios en los que la entusiasta ejecutiva de marketing se enfrente a nuevos desafíos y lidie con más enredos amorosos. Pero no es la única que tiene asuntos pendientes.

Además, el creador Darren Star, quien ha trabajado en exitosas producciones como “Beverly Hills”, “90210”, “Melrose Place” y “Sex and the City”, mencionó anteriormente que trabajará en esta popular serie “durante tantas temporadas como [Netflix] quiera”.

Al final de la quinta temporada de “Emily in Paris”, en medio del caos de la Semana de la Moda de Venecia, Emily se esfuerza por mantenerse a flote. En París, la agencia corre serio riesgo de naufragio. Un anillo de compromiso causa una gran confusión y permite que Emily y Marcello se den cuenta de que están en caminos distintos.

Emily no solo rechaza a Marcello, también la oportunidad laboral que él le ofrecía en su nueva empresa. Al volver a París, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) le informa de los problemas financieros de Agence Grateau, así que le espera un arduo trabajo. En tanto, Mindy está comprometida con Nicolas, pero aún siente algo por Alfie (Lucien Laviscount). ¿Qué sucederá con eso?

Todo eso parece indicar que Netflix no tardará en renovar “Emily in Paris” para una sexta temporada, no obstante, también es importante evaluar la reacción de la audiencia a los nuevos episodios.

Emily Cooper (Lily Collins) y Gabriel (Lucas Bravo) ¿volverán a estar juntos en una sexta temporada de "Emily in Paris"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “EMILY IN PARIS”?

La quinta temporada de “Emily in Paris” está disponible en Netflix desde el 18 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí