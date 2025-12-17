Emily Cooper (Lily Collins) regresa para una nueva aventura, aunque esta vez intentará conquistar Roma. En la quinta temporada de “Emily in Paris”, la ejecutiva de marketing se encarga de la nueva oficina de la Agence Grateau, la empresa fundada por Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu). Aunque cuenta con el apoyo de Marcello (Eugenio Franceschini), no logra impresionar a sus primeros clientes, así que tiene que buscar la manera de presentar sus ideas.

Sin embargo, cuando todo parece encajar, una mala decisión en el trabajo desata un efecto dominó que sacude su vida personal y profesional. En tanto, Gabriel (Lucas Bravo) parece buscar un reencuentro y Mindy Chen (Ashley Park) encuentra un nuevo amor en la tercera entrega de la popular serie de Netflix creada por Darren Star.

La quinta temporada de “Emily in Paris”, que se estrena el 18 de diciembre de 2025, cuenta con las actuaciones de Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Eugenio Franceschini, Paul Forman, William Abadie, Arnaud Binard y Thalia Besson.

Lily Collins regresa como la protagonista de la quinta temporada de "Emily in Paris". En los nuevos episodios, Emily enfrenta nuevos retos y desafíos (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 5 DE “EMILY IN PARIS”?

Al igual que las anteriores entregas, la quinta temporada de “Emily in Paris” tiene diez episodios. A continuación te comparto la lista con los títulos de los nuevos capítulos:

Episodio 1: La Dolce Emily

Episodio 2: Got To Be Real

Episodio 3: Intimissimi Issues

Episodio 4: Rome Has Fallen

Episodio 5: Bonjour Paris!

Episodio 6: The One Where Emily Goes to the Embassy

Episodio 7: Second Chances

Episodio 8: Fashion Statement

Episodio 9: La Belle Époque

Episodio 10: Veni, Vidi, Venezia

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE LOS EPISODIOS DE “EMILY IN PARIS 5”?

Cada capítulo de la quinta temporada de “Emily in Paris” tiene una duración aproximada de 35 minutos.

Episodio 1 (34 minutos)

Episodio 2 (34 minutos)

Episodio 3 (35 minutos)

Episodio 4 (38 minutos)

Episodio 5 (35 minutos)

Episodio 6 (37 minutos)

Episodio 7 (31 minutos)

Episodio 8 (31 minutos)

Episodio 9 (34 minutos)

Episodio 10 (36 minutos)

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “EMILY IN PARIS”

Lily Collins como Emily Cooper

Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie Grateau

Ashley Park como Mindy Chen

Lucas Bravo como Gabriel

Samuel Arnold como Julien

Bruno Gouery como Luc

William Abadie como Antoine Lambert

Lucien Laviscount como Alfie

Eugenio Franceschini como Marcello

Thalia Besson como Genevieve

Paul Forman como Nico

Arnaud Binard como Laurent G.

Lily Collins retoma el rol de Emily Cooper y Eugenio Franceschini retoma el rol de Marcello en la quinta temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

