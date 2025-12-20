CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La quinta temporada de “Emily in París” cerró con un compromiso y más de una separación, por lo tanto, los fanáticos de la comedia romántica de Netflix están ansiosos por más aventuras de Emily Cooper (Lily Collins), quien luego de pasar un tiempo en Roma regresó a la Ciudad Luz para retomar el control de su vida personal y laboral. Aunque se despidió de Gabriel (Lucas Bravo), podría no ser el final de su historia. Entonces, ¿qué se sabe sobre la sexta temporada de la serie creada por Darren Star?

La ejecutiva de marketing estaba feliz en Roma como la jefa de la nueva oficina de Agence Grateau y con su relación amorosa con Marcello Muratori (Eugenio Franceschini). Sin embargo, ninguna de las dos cosas resultó bien. Antonia (Anna Galiena) solo aceptó el contrato con ella para evitar la compra por parte del conglomerado de artículos de lujo JVMA y a la primera oportunidad la despidió.

Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) también lidió con algunos problemas, así que decidió cerrar la oficina de Roma y enfocarse en no perder a sus clientes en París. En tanto, Mindy (Ashley Park) y Alfie (Lucien Laviscount) viiveron un romance apasionado, pero no se volvió algo serio debido al regreso de Nicolas de Leon (Paul Forman).

Emily Cooper (Lily Collins) terminó su relación con Marcello (Eugenio Franceschini) al final de la quinta temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 6 DE “EMILY IN PARIS”

Aunque Netflix aún no ha confirmado una sexta temporada de “Emily in Paris”, el último capítulo deja el camino preparado para una nueva tanda de episodios en los que la entusiasta ejecutiva de marketing se enfrente a nuevos desafíos y lidie con más enredos amorosos. Pero no es la única que tiene asuntos pendientes.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, Darren Star respondió a la pregunta: cuánto tiempo durará la serie, y respondió: “Diré que mientras nos tengan y mientras nuestra audiencia esté con nosotros. Creo que el mundo sigue ampliándose y volviéndose más profundo a medida que avanza cada temporada”.

En conversación con The Hollywood Reporter, indicó: “Bueno, veamos cuánto tiempo nos quieren. Para mí, los grandes personajes de una gran serie son como, me cuesta dejarlos ir y decir adiós. Siempre te llevan a lugares”.

Por lo tanto, todo parece indicar que la renovación de “Emily in Paris” para una sexta temporada es cuestión de tiempo. De confirmarse, podría llegar en algún momento del 2026 e incluir una nueva ciudad.

Mindy (Ashley Park) aceptó casarse con Nicolas de Leon (Paul Forman) al final de la quinta temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 6 DE “EMILY IN PARIS”?

Al final de la quinta temporada de “Emily in París”, la ejecutiva de marketing termina su romance con Marcello después de rechazar su supuesta propuesta de matrimonio. Aunque el italiano aclara que el anillo le pertenece a Nico, la reacción de Emily deja claro que están en caminos distintos.

Mientras Gabriel está a bordo del yate de Thomas recibe un mensaje de Sylvie: “Emily está oficialmente soltera”. El chef decide invitar a Emily a sus vacaciones en Grecia. ¿Retomarán su romance?

“No sé qué les depara el futuro a Gabriel y Emily”, confesó Collins a Tudum. “Agradezco que hayan podido despedirse con elegancia, sin saber qué sucederá después. Emily apoya sus aventuras y su carrera, y respeta su trayectoria sin interferir. Esa despedida con elegancia se sintió merecida por los personajes, y no estoy del todo seguro de cómo evolucionará a partir de ahora”.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 6 DE “EMILY IN PARIS”

Aunque Netflix aún no ha confirmado quiénes volverán en una sexta temporada de “Emily in París”, sin duda Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie y Lucien Laviscount retomarán sus roles en los nuevos capítulos.

Lily Collins como Emily Cooper

Ashley Park como Mindy Chen

Philippine Leroy Beaulieu como Sylvie Grateau

Lucas Bravo como Gabriel

Bruno Gouery como Luc

Samuel Arnold como Julien

William Abadie como Antoine Lambert

Lucien Laviscount como Alfie

Paul Forman como Nicolas de Leon

¿Emily Cooper (Lily Collins) y Gabriel (Lucas Bravo) podría retomar su romance en una sexta temporada de "Emily in Paris"? (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí