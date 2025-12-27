CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que la mayoría de los superhumanos conservaran sus poderes al final de la primera entrega de “Cashman”, los usuarios de Netflix que disfrutan de los dramas de acción se preguntan si la historia de Sang-ung (Lee Jun-ho) podría continuar en una segunda temporada. ¿Qué sigue para su familia? ¿Surgirán nuevos villanos? ¿Cuál es el destino de los personajes secundarios? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En los primeros episodios de la ficción basada en el webtoon homónimo de Kakao de Lee Hoon y No Hye-ok, Sang-ung recibe una inesperada herencia de su padre: superfuerza que se incrementa dependiendo de la cantidad de efectivo que tenga en los bolsillos. El funcionario se niega a aceptar ese don porque quiere una vida normal junto a su novia Kim Min-suk (Kim Hye-jun), quien le prohíbe utilizar sus habilidades para no perder sus ahorros.

Al principio, Sang-ung sigue la indicación pero cada vez es más difícil evitar ayudar a las personas que lo necesitan. Cuando un autobús escolar corre el riesgo de caer al agua tras un accidente automovilístico, Sang-ung no tiene más opción que actuar, aunque eso implica perder el dinero que su madre le heredó para su departamento. Ese acto de valentía también lo convierte en el objetivo de una familia que caza superhumanos para robarles sus habilidades.

Jo Nathan (Lee Chae-min) fue derrotado por Sang-ung tras matar a su hermana al final de la serie coreana "Cashman" (Foto: Netflix)

“CASHMAN” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de “Cashman”, serie coreana dirigida por Lee Chang-min a partir del guion de Lee Jae-in y Jeon, no obstante, el último capítulo deja algunas preguntas que podrían ser abordadas en una segunda temporada.

Al final de la primera temporada, Sang-ung lucha contra la Vanguardia Mundana para salvar a su amada. Aunque no lo consigue, su novia no se resigna a perderlo y consigue darle otra oportunidad. Pero no solo el protagonista sobrevive, también lo hace Nathan, quien desea vengarse del superhumano.

Con ayuda de otros superhumanos y otras personas comunes, Sang-ung logra derrotar a Nathan. Finalmente, tiene un tiempo de tranquilidad con Min-suk, quien le anuncia que se convertirá en padre. ¿Una nueva tanda de episodios se enfocará en el héroe equilibrando entre su responsabilidad con los necesitados y su hijo? ¿Existen más superhumanos? ¿Otros villanos?

Aunque muchas producciones de este tipo cierran su historia en una sola temporada, el éxito de audiencia podría asegurar una segunda temporada. Además, “Cashman” se basa en un webtoon del mismo nombre, probablemente hay más historias por adaptar.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que evalúa la reacción de la audiencia antes de decidir cancelar o renovar una serie.

Kim Byung Chul ¿volverá a interpretar a Byeon Ho In en una segunda temporada de la serie surcoreana "Cashman"? (Foto: Netflix)

